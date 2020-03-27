вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Винесли алкоголь, цигарки та одяг: двом волинянам за крадіжку з магазину «світить» до 6 років тюрми

Винесли алкоголь, цигарки та одяг: двом волинянам за крадіжку з магазину «світить» до 6 років тюрми
Ківерцівські поліцейські розкрили крадіжку з магазину. Злодіям загрожує до шести років позбавлення волі.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, крадіжка трапилася ще наприкінці минулого року. Тоді невідомі розбили вікно та обікрали магазин у селищі Цумань Луцького району. Злодії винесли з магазину горілчані та тютюнові вироби, одяг. Сума завданих матеріальних збитків скала майже 12 тис. грн.

Провівши низку оперативно-пошукових заходів, співробітники кримінальної поліції у співпраці з дільничними офіцерами поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїли двоє жителів селища. Їм 19 та 31 рік.

За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникам, зокрема, загрожує до шести років позбавлення волі.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: злодії, крадіжка, магазин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двох волинян судитимуть за неодноразовий збут особливо небезпечних наркотичних речовин
Сьогодні, 19:21
На «Ягодині» митники знайшли у авто 18 тисяч незадекларованих польських злотих
Сьогодні, 19:02
Винесли алкоголь, цигарки та одяг: двом волинянам за крадіжку з магазину «світить» до 6 років тюрми
Сьогодні, 18:41
У Луцьку планують відкрити ще один новий дитсадок
Сьогодні, 18:16
Обвал мосту на Волині: розповіли про стан постраждалих
Сьогодні, 17:56
Схожі новини
На Волині посеред ночі злодії обікрали магазин На Волині посеред ночі злодії обікрали магазин
27 березень, 2020, 20:12
Спіймали двох волинян, які упродовж місяця обкрадали будинок господаря Спіймали двох волинян, які упродовж місяця обкрадали будинок господаря
12 лютий, 19:25
У Луцьку з магазину побутової техніки вкрали ґаджетів на понад мільйон: банду затримували зі спецпризначенцями. ВІДЕО У Луцьку з магазину побутової техніки вкрали ґаджетів на понад мільйон: банду затримували зі спецпризначенцями. ВІДЕО
05 лютий, 14:19
У Луцькому районі на підприємстві троє чоловіків скоїли крадіжку У Луцькому районі на підприємстві троє чоловіків скоїли крадіжку
02 лютий, 16:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 13 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Повідомили попередню причину обвалу мосту на Волині
Сьогодні, 19:28
 0
Двох волинян судитимуть за неодноразовий збут особливо небезпечних наркотичних речовин
Сьогодні, 19:21
 0
На «Ягодині» митники знайшли у авто 18 тисяч незадекларованих польських злотих
Сьогодні, 19:02
 0
Винесли алкоголь, цигарки та одяг: двом волинянам за крадіжку з магазину «світить» до 6 років тюрми
Сьогодні, 18:41
 0
Медіа
відео
1/8