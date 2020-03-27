Винесли алкоголь, цигарки та одяг: двом волинянам за крадіжку з магазину «світить» до 6 років тюрми
Сьогодні, 18:41
Ківерцівські поліцейські розкрили крадіжку з магазину. Злодіям загрожує до шести років позбавлення волі.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, крадіжка трапилася ще наприкінці минулого року. Тоді невідомі розбили вікно та обікрали магазин у селищі Цумань Луцького району. Злодії винесли з магазину горілчані та тютюнові вироби, одяг. Сума завданих матеріальних збитків скала майже 12 тис. грн.
Провівши низку оперативно-пошукових заходів, співробітники кримінальної поліції у співпраці з дільничними офіцерами поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїли двоє жителів селища. Їм 19 та 31 рік.
За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникам, зокрема, загрожує до шести років позбавлення волі.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, крадіжка трапилася ще наприкінці минулого року. Тоді невідомі розбили вікно та обікрали магазин у селищі Цумань Луцького району. Злодії винесли з магазину горілчані та тютюнові вироби, одяг. Сума завданих матеріальних збитків скала майже 12 тис. грн.
Провівши низку оперативно-пошукових заходів, співробітники кримінальної поліції у співпраці з дільничними офіцерами поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїли двоє жителів селища. Їм 19 та 31 рік.
За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникам, зокрема, загрожує до шести років позбавлення волі.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Двох волинян судитимуть за неодноразовий збут особливо небезпечних наркотичних речовин
Сьогодні, 19:21
Винесли алкоголь, цигарки та одяг: двом волинянам за крадіжку з магазину «світить» до 6 років тюрми
Сьогодні, 18:41
У Луцьку планують відкрити ще один новий дитсадок
Сьогодні, 18:16
Обвал мосту на Волині: розповіли про стан постраждалих
Сьогодні, 17:56