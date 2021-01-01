На Волині розчищають дороги від снігу: вранці працювало 70 одиниць техніки
Сьогодні, 11:50
Ввечері 11 березня на Волині знову засніжило. Спершу у Луцькому та Ковельському районах, а вночі й по всій області.
Аби забезпечити безпечний та безперебійний проїзд автошляхами ліквідацію зимової слизькості розпочали ще звечора, на ранок працювало 70 одиниць снігоприбиральної техніки, - інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Наразі продовжує сніжити, тож дорожники і далі працюють.
Упродовж дня дорожні машини розчищатимуть снігову кашу з проїзної частини доріг, прибиратимуть сніг з узбіч, заїзних кишень, перехідно-швидкісних смуг, місць зупинки громадського транспорту тощо.
До слова, на завтра на Волині опадів не передбачають, проте, в результаті температурних гойдалок на автодорогах області очікують ожеледицю.
Тож волинян закликають бути обачними на автошляхах, а також не створювати перепон для роботи снігоприбиральної техніки дорожніх підприємств.
На відео – зимове утримання автодороги Устилуг – Луцьк – Рівне.
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Аби забезпечити безпечний та безперебійний проїзд автошляхами ліквідацію зимової слизькості розпочали ще звечора, на ранок працювало 70 одиниць снігоприбиральної техніки, - інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Наразі продовжує сніжити, тож дорожники і далі працюють.
Упродовж дня дорожні машини розчищатимуть снігову кашу з проїзної частини доріг, прибиратимуть сніг з узбіч, заїзних кишень, перехідно-швидкісних смуг, місць зупинки громадського транспорту тощо.
До слова, на завтра на Волині опадів не передбачають, проте, в результаті температурних гойдалок на автодорогах області очікують ожеледицю.
Тож волинян закликають бути обачними на автошляхах, а також не створювати перепон для роботи снігоприбиральної техніки дорожніх підприємств.
На відео – зимове утримання автодороги Устилуг – Луцьк – Рівне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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