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На Волині розчищають дороги від снігу: вранці працювало 70 одиниць техніки

На Волині розчищають дороги від снігу: вранці працювало 70 одиниць техніки
Ввечері 11 березня на Волині знову засніжило. Спершу у Луцькому та Ковельському районах, а вночі й по всій області.

Аби забезпечити безпечний та безперебійний проїзд автошляхами ліквідацію зимової слизькості розпочали ще звечора, на ранок працювало 70 одиниць снігоприбиральної техніки, - інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Наразі продовжує сніжити, тож дорожники і далі працюють.

Упродовж дня дорожні машини розчищатимуть снігову кашу з проїзної частини доріг, прибиратимуть сніг з узбіч, заїзних кишень, перехідно-швидкісних смуг, місць зупинки громадського транспорту тощо.

До слова, на завтра на Волині опадів не передбачають, проте, в результаті температурних гойдалок на автодорогах області очікують ожеледицю.

Тож волинян закликають бути обачними на автошляхах, а також не створювати перепон для роботи снігоприбиральної техніки дорожніх підприємств.

На відео – зимове утримання автодороги Устилуг – Луцьк – Рівне.


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Теги: дороги, розчищення, Волинь
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