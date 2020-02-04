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У селищі на Волині у під'їзді будинку чоловік з пістолетом погрожував вбити жінку

У селищі на Волині у під'їзді будинку чоловік з пістолетом погрожував вбити жінку
У селищі Благодатне чоловік з пістолетом погрожував жінці.

Інцидент трапився 11 березня на вулиці Миру, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Близько 17 години у під’їзді будинку невідомий погрожував пістолетом 45-річний місцевій жительці. Після чого чоловік вийшов на вулицю та здійснив декілька пострілів вгору.

На місце пригоди прибув наряд групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група.

Поліцейські з’ясували, що правопорушник – 30-річний житель селища. Правоохоронці вилучили пістолет та чотири набої до нього. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За цим фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України. Мова йде про погрозу вбивством. Санкція статті передбачає, зокрема, до двох років обмеження волі. Триває слідство.



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Теги: пістолет, набої, Благодатне
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