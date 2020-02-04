У селищі на Волині у під'їзді будинку чоловік з пістолетом погрожував вбити жінку
Сьогодні, 12:02
У селищі Благодатне чоловік з пістолетом погрожував жінці.
Інцидент трапився 11 березня на вулиці Миру, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Близько 17 години у під’їзді будинку невідомий погрожував пістолетом 45-річний місцевій жительці. Після чого чоловік вийшов на вулицю та здійснив декілька пострілів вгору.
На місце пригоди прибув наряд групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група.
Поліцейські з’ясували, що правопорушник – 30-річний житель селища. Правоохоронці вилучили пістолет та чотири набої до нього. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цим фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України. Мова йде про погрозу вбивством. Санкція статті передбачає, зокрема, до двох років обмеження волі. Триває слідство.
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Інцидент трапився 11 березня на вулиці Миру, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Близько 17 години у під’їзді будинку невідомий погрожував пістолетом 45-річний місцевій жительці. Після чого чоловік вийшов на вулицю та здійснив декілька пострілів вгору.
На місце пригоди прибув наряд групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група.
Поліцейські з’ясували, що правопорушник – 30-річний житель селища. Правоохоронці вилучили пістолет та чотири набої до нього. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цим фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України. Мова йде про погрозу вбивством. Санкція статті передбачає, зокрема, до двох років обмеження волі. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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