У селищі на Волині у під'їзді будинку чоловік з пістолетом погрожував вбити жінку

У селищі Благодатне чоловік з пістолетом погрожував жінці.Інцидент трапився 11 березня на вулиці Миру, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Близько 17 години у під’їзді будинку невідомий погрожував пістолетом 45-річний місцевій жительці. Після чого чоловік вийшов на вулицю та здійснив декілька пострілів вгору.На місце пригоди прибув наряд групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група.Поліцейські з’ясували, що правопорушник – 30-річний житель селища. Правоохоронці вилучили пістолет та чотири набої до нього. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.За цим фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України. Мова йде про погрозу вбивством. Санкція статті передбачає, зокрема, до двох років обмеження волі. Триває слідство.