вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині водій маршрутки залишив хабар в авто патрульних

На Волині водій маршрутки залишив хабар в авто патрульних
Ковельчанин пропонував кошти поліцейським, аби уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.

Вчора, 11 березня, під час патрулювання в селищі Люблинець, працівники сектору реагування патрульної поліції виявили водія маршрутного таксі, який керував транспортним засобом з порушенням ПДР. Аби уникнути відповідальності, керманич залишив у підлокітнику службового автомобіля кошти.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 54-річним жителем Ковеля.

Вирішують питання про внесення відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Окрім того, на водія склали адмінматеріал за частиною 2 статті 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар, поліція, маршрутка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьке «тролейбусне» підприємство отримало ще одного «рогатого»
Сьогодні, 12:35
Ледь не замерзла: 92-річній волинянці без попередження відрізали газ. ВІДЕО
Сьогодні, 12:17
На Волині водій маршрутки залишив хабар в авто патрульних
Сьогодні, 12:10
У селищі на Волині у під'їзді будинку чоловік з пістолетом погрожував вбити жінку
Сьогодні, 12:02
Волинь на день стала будівельною столицею України: чому сюди з’їхалися «віпи» галузі. ФОТО
Сьогодні, 11:54
Схожі новини
У Києві спіймали водія несправної маршрутки напідпитку У Києві спіймали водія несправної маршрутки напідпитку
10 березень, 05:15
П'яний волинянин керував незареєстрованим мотоциклом та хотів відкупитися П'яний волинянин керував незареєстрованим мотоциклом та хотів відкупитися
09 березень, 15:22
П'яний мопедист гасав вночі по Луцьку без світла і хотів «порішати» з копами за 600 гривень. ФОТО П'яний мопедист гасав вночі по Луцьку без світла і хотів «порішати» з копами за 600 гривень. ФОТО
08 березень, 10:34
На Волині п'яний водій спробував за 200 доларів відкупитись від патрульних На Волині п'яний водій спробував за 200 доларів відкупитись від патрульних
31 січень, 07:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьке «тролейбусне» підприємство отримало ще одного «рогатого»
Сьогодні, 12:35
 0
Ледь не замерзла: 92-річній волинянці без попередження відрізали газ. ВІДЕО
Сьогодні, 12:17
 0
На Волині водій маршрутки залишив хабар в авто патрульних
Сьогодні, 12:10
 0
У селищі на Волині у під'їзді будинку чоловік з пістолетом погрожував вбити жінку
Сьогодні, 12:02
 0
Волинь на день стала будівельною столицею України: чому сюди з’їхалися «віпи» галузі. ФОТО
Сьогодні, 11:54
 0
Медіа
відео
1/8