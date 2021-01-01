На Волині водій маршрутки залишив хабар в авто патрульних

Ковельчанин пропонував кошти поліцейським, аби уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху.Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.Вчора, 11 березня, під час патрулювання в селищі Люблинець, працівники сектору реагування патрульної поліції виявили водія маршрутного таксі, який керував транспортним засобом з порушенням ПДР. Аби уникнути відповідальності, керманич залишив у підлокітнику службового автомобіля кошти.На місце виїхала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 54-річним жителем Ковеля.Вирішують питання про внесення відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.Окрім того, на водія склали адмінматеріал за частиною 2 статті 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) Кодексу України про адміністративні правопорушення.