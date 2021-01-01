На Волині водій маршрутки залишив хабар в авто патрульних
Сьогодні, 12:10
Ковельчанин пропонував кошти поліцейським, аби уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.
Вчора, 11 березня, під час патрулювання в селищі Люблинець, працівники сектору реагування патрульної поліції виявили водія маршрутного таксі, який керував транспортним засобом з порушенням ПДР. Аби уникнути відповідальності, керманич залишив у підлокітнику службового автомобіля кошти.
На місце виїхала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 54-річним жителем Ковеля.
Вирішують питання про внесення відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Окрім того, на водія склали адмінматеріал за частиною 2 статті 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.
Вчора, 11 березня, під час патрулювання в селищі Люблинець, працівники сектору реагування патрульної поліції виявили водія маршрутного таксі, який керував транспортним засобом з порушенням ПДР. Аби уникнути відповідальності, керманич залишив у підлокітнику службового автомобіля кошти.
На місце виїхала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 54-річним жителем Ковеля.
Вирішують питання про внесення відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Окрім того, на водія склали адмінматеріал за частиною 2 статті 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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