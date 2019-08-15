вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ледь не замерзла: 92-річній волинянці без попередження відрізали газ. ВІДЕО

Ледь не замерзла: 92-річній волинянці без попередження відрізали газ. ВІДЕО
У селі Бережанка, що на Горохівщині, 92-річній Ганні Дудці відрізали газ і навіть про це не попередили.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

92-річна бабця ходить грітися по сусідах. Вночі, каже старенька, ледь не замерзла.

“Ковдру маю подвійну, ну така, що можна обмотатися. І не роздівалася – отако, як є і лягала, і в панчохах”, – розповідає жінка.

Бабусин газовий котел не гріє вже добу. Старенька запідозрила, що техніка зламалася і викликала на поміч зятя.

“Запалюю котла – не запалюється. Це година восьма була вечора. Йду до редуктора – пломба висить. Опломбували. Я не розумію, як можна, не повідомивши хазяйки, зайти”, – розповів зять Ганни Дудки Микола Гель.

Ганна Дудка хати майже не полишає. Того дня, розповідає, була, як завше, вдома. Чужинців, каже помітила, коли ті виходили з подвір’я. Однак, що уже без газу старенька і не здогадувалася.

У клієнтському сервісі “Волиньгазу” спершу нічого пояснити не змогли – ні підпільних візитів своїх працівників, ні опломбованого стояка .

Згодом таки знаходять папірець. За твердженням газовиків, старенька ледь не злетіла в повітря через витік газу. Та замість усунути протікання, газ просто перекрили.

Усе це вигадки, впевнений зять бабці Ганни. Повз стояк, каже, проходить щоразу, коли відвідує пенсіонерку. Тож витік газу внюхав би миттєво. Чоловік підозрює, що справжньою причиною відключення стали 750 гривень боргу за січень. Сплатити їх планували разом з лютневою платіжкою. Втім газовики виявилися спритнішими.

“Якщо витік газу є, про це потрібно попередити мешканців? Ну,звичайно. А якщо бригада цього не зробила? Я з’ясую в чому суть, чому це не відбулось. Вже дана вказівка в диспетчерській службі – їдуть, усунуть цей витік газу і, відповідно, відновлять газопостачання”, – зазначив старший майстер Горохівської дільниці Руслан Свідерський.

Постачання газу бабусі Ганні відновили через добу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газ, Горохівщина, перекриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьке «тролейбусне» підприємство отримало ще одного «рогатого»
Сьогодні, 12:35
Ледь не замерзла: 92-річній волинянці без попередження відрізали газ. ВІДЕО
Сьогодні, 12:17
На Волині водій маршрутки залишив хабар в авто патрульних
Сьогодні, 12:10
У селищі на Волині у під'їзді будинку чоловік з пістолетом погрожував вбити жінку
Сьогодні, 12:02
Волинь на день стала будівельною столицею України: чому сюди з’їхалися «віпи» галузі. ФОТО
Сьогодні, 11:54
Схожі новини
На Волині мешканці 10 сіл сидітимуть без газу На Волині мешканці 10 сіл сидітимуть без газу
15 серпень, 2019, 18:03
У селі на Волині двоє неповнолітніх посеред вулиці побили чоловіків У селі на Волині двоє неповнолітніх посеред вулиці побили чоловіків
10 березень, 15:10
У Луцьку завтра, 6 березня, тимчасово зупинять рух проспектом Волі У Луцьку завтра, 6 березня, тимчасово зупинять рух проспектом Волі
05 березень, 10:29
На Волині четверо людей отруїлися чадним газом, двоє – в реанімації На Волині четверо людей отруїлися чадним газом, двоє – в реанімації
28 лютий, 11:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьке «тролейбусне» підприємство отримало ще одного «рогатого»
Сьогодні, 12:35
 0
Ледь не замерзла: 92-річній волинянці без попередження відрізали газ. ВІДЕО
Сьогодні, 12:17
 0
На Волині водій маршрутки залишив хабар в авто патрульних
Сьогодні, 12:10
 0
У селищі на Волині у під'їзді будинку чоловік з пістолетом погрожував вбити жінку
Сьогодні, 12:02
 0
Волинь на день стала будівельною столицею України: чому сюди з’їхалися «віпи» галузі. ФОТО
Сьогодні, 11:54
 0
Медіа
відео
1/8