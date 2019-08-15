Ледь не замерзла: 92-річній волинянці без попередження відрізали газ. ВІДЕО

Ганні Дудці відрізали газ і навіть про це не попередили.



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92-річна бабця ходить грітися по сусідах. Вночі, каже старенька, ледь не замерзла.



“Ковдру маю подвійну, ну така, що можна обмотатися. І не роздівалася – отако, як є і лягала, і в панчохах”, – розповідає жінка.



Бабусин газовий котел не гріє вже добу. Старенька запідозрила, що техніка зламалася і викликала на поміч зятя.



“Запалюю котла – не запалюється. Це година восьма була вечора. Йду до редуктора – пломба висить. Опломбували. Я не розумію, як можна, не повідомивши хазяйки, зайти”, – розповів зять Ганни Дудки Микола Гель.



Ганна Дудка хати майже не полишає. Того дня, розповідає, була, як завше, вдома. Чужинців, каже помітила, коли ті виходили з подвір’я. Однак, що уже без газу старенька і не здогадувалася.



У клієнтському сервісі “Волиньгазу” спершу нічого пояснити не змогли – ні підпільних візитів своїх працівників, ні опломбованого стояка .



Згодом таки знаходять папірець. За твердженням газовиків, старенька ледь не злетіла в повітря через витік газу. Та замість усунути протікання, газ просто перекрили.



Усе це вигадки, впевнений зять бабці Ганни. Повз стояк, каже, проходить щоразу, коли відвідує пенсіонерку. Тож витік газу внюхав би миттєво. Чоловік підозрює, що справжньою причиною відключення стали 750 гривень боргу за січень. Сплатити їх планували разом з лютневою платіжкою. Втім газовики виявилися спритнішими.



“Якщо витік газу є, про це потрібно попередити мешканців? Ну,звичайно. А якщо бригада цього не зробила? Я з’ясую в чому суть, чому це не відбулось. Вже дана вказівка в диспетчерській службі – їдуть, усунуть цей витік газу і, відповідно, відновлять газопостачання”, – зазначив старший майстер Горохівської дільниці Руслан Свідерський.



Постачання газу бабусі Ганні відновили через добу.





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