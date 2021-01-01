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Луцьке «тролейбусне» підприємство отримало ще одного «рогатого»

Луцьке «тролейбусне» підприємство отримало ще одного «рогатого»
На баланс КП «Луцьке підприємство електротранспорту» передали ще один тролейбус.

Про це стало відомо у п’ятницю, 12 березня, під час сесії Луцькради.

Йдеться про тролейбус моделі Т70117. Його виготовили у лютому 2021 року на ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс».

Нагадаємо, ще у квітні міська рада підписала контракт щодо постачання 29 нових тролейбусів з ДП «Автоскладальний завод № 1 АТ «АК «Богдан Моторс». Загалом вартує проєкт на 29 транспортних засобів понад 4 мільйони євро.

Місто отримало перший десяток впродовж декількох останніх місяців. Усі 29 планують отримати до вересня 2021 року.

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Теги: тролейбуси, Луцьк
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