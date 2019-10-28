Назвали найбільш аварійні місця в Луцьку, де потрібні світлофори





Про це йдеться на сайті Єдиної системи місцевих петицій.



За словами міського голови Ігоря Поліщука, будівництво світлофорних об’єктів в місті проводять на основі аналізу аварійності, інтенсивності руху транспортних, пішохідних потоків та наявності коштів в бюджеті на цю статтю витрат.



Як свідчить аналіз аварійності, каже мер, вказана ділянка вулиці на Конякіна не є місцем концентрації дорожньо-транспортних пригод. Нині у місті є ділянка концентрації ДТП в районі перехрестя вулиць Ковельська-Червоного Хреста, де необхідно ввести світлофорне регулювання. Також є аварійно-небезпечні місця: перехрестя вулиць Львівська—Потебні та Конякіна—Федорова, які потребують світлофорного регулювання, наголосив Поліщук.



У поточному році запланували завершити будівництво світлофорних об’єктів на вул. Дубнівській та перехресті вул. Героїв УПА—вул. Салтикова-Щедріна, а також розпочати роботи



"Влаштування регульованого пішохідного переходу на вул. Конякіна в районі будинку № 14у поточному році не заплановано", - відповів міський голова на петицію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мерії відповіли на петицію стосовно облаштування регульованого пішохідного переходу на вул. Конякіна, 12а Про це йдеться на сайті Єдиної системи місцевих петицій.За словами міського голови, будівництво світлофорних об’єктів в місті проводять на основі аналізу аварійності, інтенсивності руху транспортних, пішохідних потоків та наявності коштів в бюджеті на цю статтю витрат.Як свідчить аналіз аварійності, каже мер, вказана ділянка вулиці на Конякіна не є місцем концентрації дорожньо-транспортних пригод. Нині у місті є ділянка концентрації ДТП в районі перехрестя вулиць Ковельська-Червоного Хреста, де необхідно ввести світлофорне регулювання. Також є аварійно-небезпечні місця: перехрестя вулиць Львівська—Потебні та Конякіна—Федорова, які потребують світлофорного регулювання, наголосив Поліщук.У поточному році запланували завершити будівництво світлофорних об’єктів на вул. Дубнівській та перехресті вул. Героїв УПА—вул. Салтикова-Щедріна, а також розпочати роботи на перехресті вул. Львівська-вул. Потебні "Влаштування регульованого пішохідного переходу на вул. Конякіна в районі будинку № 14у поточному році не заплановано", - відповів міський голова на петицію.

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