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Назвали найбільш аварійні місця в Луцьку, де потрібні світлофори

Назвали найбільш аварійні місця в Луцьку, де потрібні світлофори
У мерії відповіли на петицію стосовно облаштування регульованого пішохідного переходу на вул. Конякіна, 12а.

Про це йдеться на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

За словами міського голови Ігоря Поліщука, будівництво світлофорних об’єктів в місті проводять на основі аналізу аварійності, інтенсивності руху транспортних, пішохідних потоків та наявності коштів в бюджеті на цю статтю витрат.

Як свідчить аналіз аварійності, каже мер, вказана ділянка вулиці на Конякіна не є місцем концентрації дорожньо-транспортних пригод. Нині у місті є ділянка концентрації ДТП в районі перехрестя вулиць Ковельська-Червоного Хреста, де необхідно ввести світлофорне регулювання. Також є аварійно-небезпечні місця: перехрестя вулиць Львівська—Потебні та Конякіна—Федорова, які потребують світлофорного регулювання, наголосив Поліщук.

У поточному році запланували завершити будівництво світлофорних об’єктів на вул. Дубнівській та перехресті вул. Героїв УПА—вул. Салтикова-Щедріна, а також розпочати роботи на перехресті вул. Львівська-вул. Потебні.

"Влаштування регульованого пішохідного переходу на вул. Конякіна в районі будинку № 14у поточному році не заплановано", - відповів міський голова на петицію.

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Теги: світлофор, Луцьк, петиція
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