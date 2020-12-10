Від сьогодні на Волині відновили рух декількох приміських поїздів

Від сьогодні, 12 березня, відновлюють рух приміські поїзди сполученням "Здолбунів – Луцьк – Ковель" та "Ківерці – Стоянів".Про це повідомляє АТ "Львівська залізниця".Зважаючи на численні звернення громадян стосовно відновлення приміського сполучення Здолбунів – Луцьк – Ковель та Ківерці – Стоянів, регіональна філія «Львівська залізниця» провела результативні переговори з керівництвом Ковельської та Луцької міських рад.За підсумками перемовин уклали договори на компенсацію за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні на території Луцької та Ковельської міських територіальних громад.Регіональна філія «Львівська залізниця» відновлює курсування таких приміських поїздів:№ 6359/6360 Здолбунiв Пас. – Луцьк – Ковель, що вирушатиме зі ст. Здолбунiв Пас. о 14:50, Рiвне 15:09-15:11, Луцьк 17:06-17:20 та прибуватиме в Ковель о 19:30;№ 6358/6357 Ковель – Луцьк, що вирушатиме зі ст. Ковель о 08:20 та прибуватиме в Луцьк о 10:50;№ 6358 Луцьк – Здолбунiв Пас., що вирушатиме зі ст. Луцьк о 15:30 та прибуватиме на ст. Здолбунiв Пас. о 17:48;№ 6379 Кiверцi – Стоянів, що вирушатиме зі ст. Кiверцi о 08:05, Луцьк 08:28-08:32, та прибуватиме на ст. Стоянiв об 11:20;№ 6380 Стоянiв – Кiверцi, що вирушатиме зі ст. Стоянiв о 14:16, Луцьк 17:02-17:08, Кiверцi 17:30.Детальніше із розкладом приміських поїздів на маршрутах прямування можна ознайомитися на сайті регіональної філії «Львівська залізниця».Зверніть увагу, що у зв’язку з відновленням курсування поїзда № 6358 Луцьк – Здолбунiв Пас., починаючи з 13 березня цього року, поїзд № 6381 Здолбунів – Рівне не курсуватиме.Крім того, поїзд № 6382 Рівне – Красне, починаючи з 13 березня цього року, вирушатиме зі ст. Здолбунів о 18:03 та курсуватиме згідно з діючим розкладом.Регіональна філія «Львівська залізниця» готова до діалогу щодо заключення угод на забезпечення соціальної послуги з перевезення пасажирів у приміському пасажирському сполученні та закликає органи місцевого самоврядування передбачити відповідні кошти під час формування бюджетів на 2021 рік.