13 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження волинський педагог, краєзнавець, етнолог Олександра Кондратович (на фото).
Також 13 березня день народження у колишнього директора обласного навчально-курсового комбінату Віктора Ромасєва, директора Ковельської централізованої бібліотечної системи, заслуженого працівника культури України Галини Божик.
Іменинники сьогоднішнього дня – Василь, Домініка, Кіра, Марина, Нестор.
Вітаємо їх усіх зі святом. Зичимо здоров’я, радості від життя та достатку.
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Також 13 березня день народження у колишнього директора обласного навчально-курсового комбінату Віктора Ромасєва, директора Ковельської централізованої бібліотечної системи, заслуженого працівника культури України Галини Божик.
Іменинники сьогоднішнього дня – Василь, Домініка, Кіра, Марина, Нестор.
Вітаємо їх усіх зі святом. Зичимо здоров’я, радості від життя та достатку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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