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У Івано-Франківську від коронавірусу померла 32-річна породілля та її дитина

У Івано-Франківську від коронавірусу померла 32-річна породілля та її дитина
На Прикарпатті від ускладнень через коронавірус померла 32-річна працівниця Господарського суду Івано-Франківської області Вікторія Лоза. Жінка була вагітною, її дитину врятувати також не вдалося.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, - пише Обозреватель.

"Колектив Господарського суду Івано-Франківської області в глибокій жалобі з приводу непоправної втрати – передчасної смерті помічника судді Вікторії Лози та її ненародженої дитини. Підступна короновірусна інфекція COVID-19 зупинила серце молодої жінки на 33 році життя. Неможливо усвідомити цю страшну звістку… Молода, енергійна, життєрадісна людина, висококласний фахівець своєї справи", – йдеться в повідомленні.

Колеги померлої також висловили співчуття близьким та рідним жінки й побажали їм сил пережити горе.

Зазначимо, що місцевому виданню "Галка" стало відомо: дитина померла ще в лоні матері через гіпоксію (нестачу кисню). Через кілька днів після цього померла й сама хвора.

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Теги: Франківськ, смерть, вагітна
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