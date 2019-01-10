У Івано-Франківську від коронавірусу померла 32-річна породілля та її дитина





Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, - пише



"Колектив Господарського суду Івано-Франківської області в глибокій жалобі з приводу непоправної втрати – передчасної смерті помічника судді Вікторії Лози та її ненародженої дитини. Підступна короновірусна інфекція COVID-19 зупинила серце молодої жінки на 33 році життя. Неможливо усвідомити цю страшну звістку… Молода, енергійна, життєрадісна людина, висококласний фахівець своєї справи", – йдеться в повідомленні.



Колеги померлої також висловили співчуття близьким та рідним жінки й побажали їм сил пережити горе.



Зазначимо, що місцевому виданню "Галка" стало відомо: дитина померла ще в лоні матері через гіпоксію (нестачу кисню). Через кілька днів після цього померла й сама хвора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Прикарпатті від ускладнень через коронавірус померла 32-річна працівниця Господарського суду Івано-Франківської області Вікторія Лоза. Жінка була вагітною, її дитину врятувати також не вдалося.Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, - пише Обозреватель. "Колектив Господарського суду Івано-Франківської області в глибокій жалобі з приводу непоправної втрати – передчасної смерті помічника судді Вікторії Лози та її ненародженої дитини. Підступна короновірусна інфекція COVID-19 зупинила серце молодої жінки на 33 році життя. Неможливо усвідомити цю страшну звістку… Молода, енергійна, життєрадісна людина, висококласний фахівець своєї справи", – йдеться в повідомленні.Колеги померлої також висловили співчуття близьким та рідним жінки й побажали їм сил пережити горе.Зазначимо, що місцевому виданню "Галка" стало відомо: дитина померла ще в лоні матері через гіпоксію (нестачу кисню). Через кілька днів після цього померла й сама хвора.

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