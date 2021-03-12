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Двоє молодих українців загинули на заробітках у Чехії

Двоє молодих українців загинули на заробітках у Чехії
У Чехії на заробітках загинули двоє чоловіків з міста Турка, що на Львівщині. Їхні тіла знайшли на підприємстві у холодильній камері для зберігання фруктів.

Про трагічну загибель двох турківчан у Чехії повідомило турківське видання «Бойківщина». Трагедія сталася 9 березня. За попередньою інформацією, чоловіки задихнулися газом, яким наповнюють холодильники, де аграрні компанії зберігають фрукти. Наразі не повідомляють, у якому місті та на якому саме підприємстві працювали заробітчани.

Як вдалося з’ясувати ZAXID.NET, загиблими виявилися 30-річний Юрій Рабко та 31-річний Михайло Шуптар.

Голова Турківської міської громади Ярослав Паращич розповів ZAXID.NET, що молоді чоловіки періодично їздили на заробітки до Чехії. Останнього разу перебували там близько двох місяців. Обоє були одружені, без батьків залишилися маленькі діти.

Наразі тривають усі юридичні процедури, аби доправити тіла загиблих додому. Обставини трагедії розслідує чеська поліція.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: тіла, заробітчани, українці, Чехія
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