Який фрукт українці найчастіше купують онлайн





Про це посилаючись на EastFruit пише



За словами Андрія Курського, СЕО сервісу доставки продуктів Zakaz.ua, бананам надають перевагу майже 50 % користувачів: кожен другий споживач хоча б один раз поклав їх у свій кошик. На другому місці цитрусові: лимони, апельсини та мандарини. Яблука посідають третє місце. Все більшу популярність набирають авокадо.



При цьому він підкреслив, що переваги споживачів змінюються в залежності від сезону. Так, весною найчастіше купляють молоді овочі: картоплю, капусту, редис. У травні-червні з фруктів на перші позиції виходить суниця садова (полуниця).



“Влітку популярні кабачки, баклажани, помідори, огірки, солодкий перець, яблука, персики, абрикоси. Восени беруть груші, сливи, інжир, хурму, картоплю та овочі борщового набору. В зимовий кошик найчастіше кладуть цитрусові, ківі, яблука”, – додає Курський.



При цьому він зауважив, що у січні поточного року частина продажів у категорії “Овочі та фрукти” у загальній структурі товарних позицій, які доставляє своїм клієнтам сервіс Zakaz.ua за усіма ритейлерам-партнерам, склала 11,7 %.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найпопулярнішим фруктом у сфері онлайн-продажу плодоовочевої продукції України, що не залежить від сезону, є банан.Про це посилаючись на EastFruit пише agronews.ua. За словами, СЕО сервісу доставки продуктів Zakaz.ua, бананам надають перевагу майже 50 % користувачів: кожен другий споживач хоча б один раз поклав їх у свій кошик. На другому місці цитрусові: лимони, апельсини та мандарини. Яблука посідають третє місце. Все більшу популярність набирають авокадо.При цьому він підкреслив, що переваги споживачів змінюються в залежності від сезону. Так, весною найчастіше купляють молоді овочі: картоплю, капусту, редис. У травні-червні з фруктів на перші позиції виходить суниця садова (полуниця).“Влітку популярні кабачки, баклажани, помідори, огірки, солодкий перець, яблука, персики, абрикоси. Восени беруть груші, сливи, інжир, хурму, картоплю та овочі борщового набору. В зимовий кошик найчастіше кладуть цитрусові, ківі, яблука”, – додає Курський.При цьому він зауважив, що у січні поточного року частина продажів у категорії “Овочі та фрукти” у загальній структурі товарних позицій, які доставляє своїм клієнтам сервіс Zakaz.ua за усіма ритейлерам-партнерам, склала 11,7 %.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію