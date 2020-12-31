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Який фрукт українці найчастіше купують онлайн

Який фрукт українці найчастіше купують онлайн
Найпопулярнішим фруктом у сфері онлайн-продажу плодоовочевої продукції України, що не залежить від сезону, є банан.

Про це посилаючись на EastFruit пише agronews.ua.

За словами Андрія Курського, СЕО сервісу доставки продуктів Zakaz.ua, бананам надають перевагу майже 50 % користувачів: кожен другий споживач хоча б один раз поклав їх у свій кошик. На другому місці цитрусові: лимони, апельсини та мандарини. Яблука посідають третє місце. Все більшу популярність набирають авокадо.

При цьому він підкреслив, що переваги споживачів змінюються в залежності від сезону. Так, весною найчастіше купляють молоді овочі: картоплю, капусту, редис. У травні-червні з фруктів на перші позиції виходить суниця садова (полуниця).

“Влітку популярні кабачки, баклажани, помідори, огірки, солодкий перець, яблука, персики, абрикоси. Восени беруть груші, сливи, інжир, хурму, картоплю та овочі борщового набору. В зимовий кошик найчастіше кладуть цитрусові, ківі, яблука”, – додає Курський.

При цьому він зауважив, що у січні поточного року частина продажів у категорії “Овочі та фрукти” у загальній структурі товарних позицій, які доставляє своїм клієнтам сервіс Zakaz.ua за усіма ритейлерам-партнерам, склала 11,7 %.

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Теги: фрукти, Україна
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