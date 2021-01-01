На Волині неповнолітній син обікрав будинок власної матері

Протягом доби поліцейські викрили у крадіжках трьох жителів Ковельського району.Про це повідомляє Ковельське районне управління ГУНП у Волинській області.11 березня до Ковельського районного управління поліції звернулась 43- річна жителька селища Вербка Ковельського району, та повідомила, що у неї викрадено золотий ланцюжок. Сума збитків становить 8,5 тисяч гривень. Дільничними офіцерами поліції встановлено, що до крадіжки причетний колишній співмешканець заявниці, 30-річний житель цього ж селища. Виріб чоловік продав.Цього ж дня, до правоохоронців відділення поліції №1 (м. Любомль) звернулась 54-річна мешканка Римачів та повідомила, що за місцем проживання у неї викрали бензопилу, кутову шліфовальну машинку, морозильну камеру, два газових балони, десять листів металопрофілю. Сума збитків становить 28 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що до крадіжки причетний 17-річний син заявниці. Викрадене частково вилучили.За обома фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.У цей же день у відділенні поліції №2 (с. Ратне) звернувся 55- річний чоловік із села Видраниця, що на Ратнівщині, та повідомив, що спритник пошкодив вхідні двері будинку потерпілого, з якого зникли речі особистого вжитку та побутове приладдя. Як з’ясувалось, до крадіжки причетний 60-річний мешканець сусіднього села. Викрадені речі вилучили.Слідчі розпочали розслідування кримінального провадження за частиною 3 статті 185 ( Крадіжка) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.