На Волині під час ремонту обвалився міст: є постраждалі. ФОТО





Як повідомили



Проїхати через міст можна – обвалився лише край закритої смуги руху, де велися роботи.



На місці працювали медики та поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12-го березня обвалився міст між Володимиром та Устилугом на трасі Н-22, на якому велися ремонтні роботи. Постраждали 5 працівників.Як повідомили БУГу у лікарні Володимира, куди транспортували потерпілих, один з них отримав легкі травми, інші троє – середні. Ще одного в лікарню тільки транспортують. Усі у стабільному стані.Проїхати через міст можна – обвалився лише край закритої смуги руху, де велися роботи.На місці працювали медики та поліція.

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