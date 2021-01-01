На Волині під час ремонту обвалився міст: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 15:26
12-го березня обвалився міст між Володимиром та Устилугом на трасі Н-22, на якому велися ремонтні роботи. Постраждали 5 працівників.
Як повідомили БУГу у лікарні Володимира, куди транспортували потерпілих, один з них отримав легкі травми, інші троє – середні. Ще одного в лікарню тільки транспортують. Усі у стабільному стані.
Проїхати через міст можна – обвалився лише край закритої смуги руху, де велися роботи.
На місці працювали медики та поліція.
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Як повідомили БУГу у лікарні Володимира, куди транспортували потерпілих, один з них отримав легкі травми, інші троє – середні. Ще одного в лікарню тільки транспортують. Усі у стабільному стані.
Проїхати через міст можна – обвалився лише край закритої смуги руху, де велися роботи.
На місці працювали медики та поліція.
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