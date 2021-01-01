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На Волині під час ремонту обвалився міст: є постраждалі. ФОТО

На Волині під час ремонту обвалився міст: є постраждалі. ФОТО
12-го березня обвалився міст між Володимиром та Устилугом на трасі Н-22, на якому велися ремонтні роботи. Постраждали 5 працівників.

Як повідомили БУГу у лікарні Володимира, куди транспортували потерпілих, один з них отримав легкі травми, інші троє – середні. Ще одного в лікарню тільки транспортують. Усі у стабільному стані.

Проїхати через міст можна – обвалився лише край закритої смуги руху, де велися роботи.

На місці працювали медики та поліція.

На Волині під час ремонту обвалився міст: є постраждалі. ФОТО
На Волині під час ремонту обвалився міст: є постраждалі. ФОТО
На Волині під час ремонту обвалився міст: є постраждалі. ФОТО

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Теги: Володимир, обвал мосту, працівники
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