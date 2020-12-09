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На Волині розшукують безвісти зниклого чоловіка, який пішов з дому ще 28 лютого

На Волині розшукують безвісти зниклого чоловіка, який пішов з дому ще 28 лютого
Поліцейські розшукують безвісти зниклого 46-річного Ступака Олександра Валерійовича, жителя села Борочиче (Горохівщина).

Чоловік 28 лютого пішов з дому й донині його місцезнаходження не відоме, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Як з’ясували правоохоронці, востаннє чоловіка бачили 10 березня – він йшов в напрямку села Цегів.

Тож якщо вам відома будь-яка інформація про зниклого, просять повідомити за номером: 0974388844 або 102.


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Теги: розшук, чоловік, Волинь
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