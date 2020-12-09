На Волині розшукують безвісти зниклого чоловіка, який пішов з дому ще 28 лютого





Чоловік 28 лютого пішов з дому й донині його місцезнаходження не відоме, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



Як з’ясували правоохоронці, востаннє чоловіка бачили 10 березня – він йшов в напрямку села Цегів.



Тож якщо вам відома будь-яка інформація про зниклого, просять повідомити за номером: 0974388844 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські розшукують безвісти зниклого 46-річного Ступака Олександра Валерійовича, жителя села Борочиче (Горохівщина).Чоловік 28 лютого пішов з дому й донині його місцезнаходження не відоме, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Як з’ясували правоохоронці, востаннє чоловіка бачили 10 березня – він йшов в напрямку села Цегів.Тож якщо вам відома будь-яка інформація про зниклого, просять повідомити за номером: 0974388844 або 102.

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