На Волині розшукують безвісти зниклого чоловіка, який пішов з дому ще 28 лютого
Сьогодні, 15:30
Поліцейські розшукують безвісти зниклого 46-річного Ступака Олександра Валерійовича, жителя села Борочиче (Горохівщина).
Чоловік 28 лютого пішов з дому й донині його місцезнаходження не відоме, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Як з’ясували правоохоронці, востаннє чоловіка бачили 10 березня – він йшов в напрямку села Цегів.
Тож якщо вам відома будь-яка інформація про зниклого, просять повідомити за номером: 0974388844 або 102.
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Чоловік 28 лютого пішов з дому й донині його місцезнаходження не відоме, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Як з’ясували правоохоронці, востаннє чоловіка бачили 10 березня – він йшов в напрямку села Цегів.
Тож якщо вам відома будь-яка інформація про зниклого, просять повідомити за номером: 0974388844 або 102.
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