Двох волинян судитимуть за неодноразовий збут особливо небезпечних наркотичних речовин
Сьогодні, 19:21
Горохівський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення наркозлочинів двома жителями села Скобелка.
Про це повідомляє пресслужба облансої прокуратури.
35-річного та 34-річного чоловіків обвинувачують у неодноразовому придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст. 307 КК України).
Упродовж червня-грудня 2020 року правоохоронці зафіксували чотири епізоди збуту ними канабісу.
Молодшого з чоловіків, окрім того, обвинувачують ще і у незаконному придбанні й зберіганні без мети збуту психотропних речовин та в незаконному поводженні з бойовими припасами (ч.1 ст. 309, ч.1 ст. 263 КК України).
У ході санкціонованого обшуку в його оселі 16 грудня 2020 року правоохоронці вилучили амфетамін та набої до автоматичної зброї.
Обвинувачені невдовзі постануть перед судом.
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Про це повідомляє пресслужба облансої прокуратури.
35-річного та 34-річного чоловіків обвинувачують у неодноразовому придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст. 307 КК України).
Упродовж червня-грудня 2020 року правоохоронці зафіксували чотири епізоди збуту ними канабісу.
Молодшого з чоловіків, окрім того, обвинувачують ще і у незаконному придбанні й зберіганні без мети збуту психотропних речовин та в незаконному поводженні з бойовими припасами (ч.1 ст. 309, ч.1 ст. 263 КК України).
У ході санкціонованого обшуку в його оселі 16 грудня 2020 року правоохоронці вилучили амфетамін та набої до автоматичної зброї.
Обвинувачені невдовзі постануть перед судом.
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