Двох волинян судитимуть за неодноразовий збут особливо небезпечних наркотичних речовин

Горохівський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення наркозлочинів двома жителями села Скобелка.Про це повідомляє пресслужба облансої прокуратури.35-річного та 34-річного чоловіків обвинувачують у неодноразовому придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст. 307 КК України).Упродовж червня-грудня 2020 року правоохоронці зафіксували чотири епізоди збуту ними канабісу.Молодшого з чоловіків, окрім того, обвинувачують ще і у незаконному придбанні й зберіганні без мети збуту психотропних речовин та в незаконному поводженні з бойовими припасами (ч.1 ст. 309, ч.1 ст. 263 КК України).У ході санкціонованого обшуку в його оселі 16 грудня 2020 року правоохоронці вилучили амфетамін та набої до автоматичної зброї.Обвинувачені невдовзі постануть перед судом.