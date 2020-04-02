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Двох волинян судитимуть за неодноразовий збут особливо небезпечних наркотичних речовин

Двох волинян судитимуть за неодноразовий збут особливо небезпечних наркотичних речовин
Горохівський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення наркозлочинів двома жителями села Скобелка.

Про це повідомляє пресслужба облансої прокуратури.

35-річного та 34-річного чоловіків обвинувачують у неодноразовому придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст. 307 КК України).

Упродовж червня-грудня 2020 року правоохоронці зафіксували чотири епізоди збуту ними канабісу.

Молодшого з чоловіків, окрім того, обвинувачують ще і у незаконному придбанні й зберіганні без мети збуту психотропних речовин та в незаконному поводженні з бойовими припасами (ч.1 ст. 309, ч.1 ст. 263 КК України).

У ході санкціонованого обшуку в його оселі 16 грудня 2020 року правоохоронці вилучили амфетамін та набої до автоматичної зброї.
Обвинувачені невдовзі постануть перед судом.


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Теги: наркотики, суд, волиняни
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