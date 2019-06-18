Реконструкція проспекту Волі: показали і розповіли, якою стане головна вулиця Луцька

Часткове розширення, безпечні пішохідні переходи з острівцями безпеки, місця для паркування, озеленення, відсутність транзиту та ще чимало цікавих пропозицій. В обласному центрі Волині планують зробити капітальний ремонт проспекту Волі, який є центральним проспектом міста.Сьогодні, 12 березня, у стінах ЦНАПу презентували та обговорили проєкт капітального ремонту на проспекті Волі від вулиці Шопена до Київського майдану.На початку заходу керівник департаменту житлово-комунального господарства Луцькрадисказав, що вулицю хочуть зробити туристично привабливою. За його словами, особливу увагу варто приділити пішохідному та велосипедному руху на проспекті Волі.Проєкт ремонту презентували архітектори Майстерні архітектури та дизайну MOST з РівноготаОдин з проєктантів – інженер Ольга Шевчук зазначила, що проспект Волі має типові проблеми вулиць, які розробляли у рядянський період. Наразі проспект Волі не відповідає вимогам часу. За її словами, під час роботи вони використовували європейські стандарти, тобто робили акцент на пішоходів та велосипедистів, а не на водіїв. До прикладу, в зоні хідника обов’язково повинна бути велодоріжка.Розробники проєкту бачать проспект Волі комфортним та безпечним для пішоходів, із зручним рухом громадського транспорту, приватних автомобілів та із єдиним дизайном.Вони пропонують перерозподілити проїзджу частину та облаштувати лівоповоротні смуги, щоб автомобілі могли з легкістю повертати та при цьому не затримувати транзитний рух.Важливим пунктом у проєкті є встановлення антикишень для того, аби водії добре бачили пішоходів. Антикишеня – це розширена ділянка тротуару, яка зменшує час перетину перехрестя для пішоходів та унеможливлює паркування в заборонених місцях.Крім того, Ольга Шевчук зазначила, що проспект Волі потребує впорядкування паркомісць, адже наразі паркування є хаотичним та проблемним для лучан. Тому паркування пропонують зробити паралельним поздовжнім. Планують облаштувати близько 180 додаткових паркомісць.Проєктанти наголошують, що на вулиці мають бути зручні зупинки громадського транспорту, безпечні пішохідні переходи з острівцями безпеки, пониження на переходах та зони на хіднику (транзитна зона, смуги безпеки, велодоріжка тощо).Обговорили і стан дерев на проспекті Волі. Розробники проєкту вважають, що наразі вулиця потребує поступової заміни озеленення на кущі та багаторічні рослини.«Варто сказати, що переважно вік дерев на проспекті – це 30-40 років. І зараз внаслідок неправильної обрізки чи несприятливих міських умов дерева перебувають в поганому стані», - каже Ольга Шевчук.А ще проєктанти наполягають на єдиному дизайн-коді для лавочок, смітників, вуличних меблів, велопарковок, елементів освітлення тощо.Замовник робіт – департамент ЖКГ Луцької міської ради. Як повідомив його начальник Микола Осіюк, ремонт триватиме близько двох років. Його вартість складатиме 60-80 мільйонів гривень. Також у міській раді зауважують, що, можливо, деякі кошти можуть залучити від державних субвенцій або європейських грантів.Він впевнений, що цей проєкт є дуже перспективним.«Я думаю, що це цікавий та перспективний проєкт. Це вже новий хороший крок до розвитку концепції капітального ремонту вулиць. Звичайно, будемо старатися максимально зберегти зелені насадження, бо вони не є старими», - говорить Микола Осіюк.Наприкінці обговорення архітектор Дмитро Котляров зауважив, що Луцьк має унікальний проспект Волі, яким однозначно можуть пишатися усі мешканці міста.«Єдине, що я б хотів, аби усі ви перестали сприймати вулицю як місце транзиту, а звернули увагу на те, що вулиця – це важливий елемент, де і відбувається міське життя. Це і перетворить проспект Волі на окрасу Луцька», - резюмував Дмитро Котляров.Зауважимо, що реконструкцію проспекту Волі мають розпочати вже у 2021 році.