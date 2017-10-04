Суд над подружжям хабарників з Ківерців: чим завершилась справа

Сергія Третяка і його дружини ексдепутатки Ківерцівської районної ради Тетяни Третяк, яких спіймали на хабарництві у 2016-му. Закінчився п’ятирічний термін притягнення до кримінальної відповідальності.



Відповідну постанову винесла суддя Луцького міськрайонного суду Олеся Калькова 19 січня 2021 року, - пише



В кінці 2015 — на початку 2016 років Сергій Третяк вимагав у директора ТзОВ «Укрпат» хабар розміром 40 тисяч гривень за сприяння у перемозі в тендері на закупівлю пального для Ківерцівського відділу освіту. Як йдеться у матеріалах справи, Сергій Третяк повідомив учаснику торгів, що може допомогти йому виграти, якщо той заплатить 10% від суми укладеної угоди.



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Аби уникнути ризику, Третяк не озвучив ціну своєї пропозиції, а написав її на папірці, який одразу ж викинув. Тоді його дружина Тетяна Третяк домовилася зі своєю кумою, яка працювала продавцем у ТЦ «Варшавський» у Луцьку, що та забере гроші і передасть родині. Спершу 10 тисяч, а пізніше другу частину — ще 30 тисяч гривень. Але такі заходи безпеки родині не допомогли і правоохоронці все ж впіймали хабарників.



Спершу подружжю інкримінували частину 3 статті 368 Кримінального Кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.



Та пізніше прокурор встановив, що Сергій Третяк не проводив і не брав безпосередньої участі у тендері на придбання пального. Натомість у тендерному комітеті були його підопічні з відділу освіту, тож впливати на ситуацію він міг лише через них. У зв’язку з цим парі інкримінували частину 2 статті 369-2 ККУ, що дало подружжю можливість відбутися штрафом від 12 750 до 25 500 гривень, або ж таки отримати позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.



Зрештою, 19 лютого 2018 року подружжя отримало вирок – суддя Луцького міськрайонного суду Вячеслав Покидюк Сергія Третяка з



І от через півтора року повторного розгляду справи родині експосадовця нарешті пощастило — збігло п’ять років з моменту вчинення злочину, а отже і закінчились строки притягнення до кримінальної відповідальності. Сергій Третяк разом із дружиною у зв’язку з цим подали судді клопотання про звільнення їх від відповідальності. Прокурор Микола Квятковський у суді не заперечив проти задоволення таких клопотань, тож суддя Олеся Калькова закрила справу та зняла арешти з нерухомості подружжя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд закрив справу ексзаступника голови Ківерцівської районної держадміністраціїі його дружини ексдепутатки Ківерцівської районної ради, яких спіймали на хабарництві у 2016-му. Закінчився п’ятирічний термін притягнення до кримінальної відповідальності.Відповідну постанову винесла суддя Луцького міськрайонного суду Олеся Калькова 19 січня 2021 року, - пише Сила правди. В кінці 2015 — на початку 2016 років Сергій Третяк вимагав у директора ТзОВ «Укрпат» хабар розміром 40 тисяч гривень за сприяння у перемозі в тендері на закупівлю пального для Ківерцівського відділу освіту. Як йдеться у матеріалах справи, Сергій Третяк повідомив учаснику торгів, що може допомогти йому виграти, якщо той заплатить 10% від суми укладеної угоди.Аби уникнути ризику, Третяк не озвучив ціну своєї пропозиції, а написав її на папірці, який одразу ж викинув. Тоді його дружина Тетяна Третяк домовилася зі своєю кумою, яка працювала продавцем у ТЦ «Варшавський» у Луцьку, що та забере гроші і передасть родині. Спершу 10 тисяч, а пізніше другу частину — ще 30 тисяч гривень. Але такі заходи безпеки родині не допомогли і правоохоронці все ж впіймали хабарників.Спершу подружжю інкримінували частину 3 статті 368 Кримінального Кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.Та пізніше прокурор встановив, що Сергій Третяк не проводив і не брав безпосередньої участі у тендері на придбання пального. Натомість у тендерному комітеті були його підопічні з відділу освіту, тож впливати на ситуацію він міг лише через них. У зв’язку з цим парі інкримінували частину 2 статті 369-2 ККУ, що дало подружжю можливість відбутися штрафом від 12 750 до 25 500 гривень, або ж таки отримати позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.Зрештою, 19 лютого 2018 року подружжя отримало вирок – суддя Луцького міськрайонного суду Вячеслав Покидюк Сергія Третяка з асудив до трьох років позбавлення волі, а його дружину оштрафував на 17 тисяч гривень. Після цього подружжя пішло в апеляцію і не дарма: 25 червня 2019 року колегія суддів Волинського апеляційного суду у складі Віктора Гапончука, Петра Філюка та Віталія Денісова скасувала вирок першої інстанції та направила справу на новий розгляд.І от через півтора року повторного розгляду справи родині експосадовця нарешті пощастило — збігло п’ять років з моменту вчинення злочину, а отже і закінчились строки притягнення до кримінальної відповідальності. Сергій Третяк разом із дружиною у зв’язку з цим подали судді клопотання про звільнення їх від відповідальності. Прокурор Микола Квятковський у суді не заперечив проти задоволення таких клопотань, тож суддя Олеся Калькова закрила справу та зняла арешти з нерухомості подружжя.

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