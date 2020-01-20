У кімнаті живуть 12 собак та 10 котів: мешканці Нововолинська потерпають від горе-сусідки. ВІДЕО





Вони звернулися до міської влади за допомогою, – про це повідомили на фейсбук сторінці міської ради, - пише



Понад десять років сусіди намагаються розв’язати питання проживання тварин у кімнаті, однак власниця відмовляється йти на компроміс. У помешканні антисанітарія, під’їздом шириться сморід. Були випадки, коли собаки нападали на людей.



“Ми фотографували, писали заяви й колективні звернення. По стояку у ванній, я так розумію, собаки ходять в туалет, і воно все опиняється на 4-му поверсі. Сусідка вже робила ремонт, але то ненадовго. Пропонували власниці дачу і хату в Литовежі, але їй все не підходить”, – зазначила голова ОСББ Яна Никитюк.



До власниці тварин навідалися заступник міського голови Громик Олександр, начальник відділу будівництва, комунального господарства і газифікації Богдан Миронюк, директор ВУКГ Артем Жигалюк, ветеринар Руслан Романишин, депутати Нововолинської міської ради Яна Никитюк, Микола Лукашук та представники поліції.



“Сьогодні ми переконалися, що тварин дуже багато. Повна антисанітарія, неприємний запах. Написав заяву за жорстоке поводження з тваринами, на такій площі не може знаходитись така кількість собак. Спільно з поліцією розробили алгоритм дій щодо розв’язання цієї проблеми”, – сказав Громик.



Як зазначив Громик, на жаль, в мешканки велика заборгованість за комунальні послуги, квартира є неприватизованою, тому її не так легко буде висилити, але влада надіється на швидке вирішення ситуації. Не виняток, що це буде судове провадження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську жителі будинку на вулиці Шухевича, 3 скаржаться на сусідку, яка у своїй кімнаті утримує 12 собак і 10 котів.Вони звернулися до міської влади за допомогою, – про це повідомили на фейсбук сторінці міської ради, - пише Буг Понад десять років сусіди намагаються розв’язати питання проживання тварин у кімнаті, однак власниця відмовляється йти на компроміс. У помешканні антисанітарія, під’їздом шириться сморід. Були випадки, коли собаки нападали на людей.“Ми фотографували, писали заяви й колективні звернення. По стояку у ванній, я так розумію, собаки ходять в туалет, і воно все опиняється на 4-му поверсі. Сусідка вже робила ремонт, але то ненадовго. Пропонували власниці дачу і хату в Литовежі, але їй все не підходить”, – зазначила голова ОСББДо власниці тварин навідалися заступник міського голови, начальник відділу будівництва, комунального господарства і газифікації, директор ВУКГ, ветеринар, депутати Нововолинської міської радита представники поліції.“Сьогодні ми переконалися, що тварин дуже багато. Повна антисанітарія, неприємний запах. Написав заяву за жорстоке поводження з тваринами, на такій площі не може знаходитись така кількість собак. Спільно з поліцією розробили алгоритм дій щодо розв’язання цієї проблеми”, – сказав Громик.Як зазначив Громик, на жаль, в мешканки велика заборгованість за комунальні послуги, квартира є неприватизованою, тому її не так легко буде висилити, але влада надіється на швидке вирішення ситуації. Не виняток, що це буде судове провадження.

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