вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У кімнаті живуть 12 собак та 10 котів: мешканці Нововолинська потерпають від горе-сусідки. ВІДЕО

У кімнаті живуть 12 собак та 10 котів: мешканці Нововолинська потерпають від горе-сусідки. ВІДЕО
У Нововолинську жителі будинку на вулиці Шухевича, 3 скаржаться на сусідку, яка у своїй кімнаті утримує 12 собак і 10 котів.

Вони звернулися до міської влади за допомогою, – про це повідомили на фейсбук сторінці міської ради, - пише Буг.

Понад десять років сусіди намагаються розв’язати питання проживання тварин у кімнаті, однак власниця відмовляється йти на компроміс. У помешканні антисанітарія, під’їздом шириться сморід. Були випадки, коли собаки нападали на людей.

“Ми фотографували, писали заяви й колективні звернення. По стояку у ванній, я так розумію, собаки ходять в туалет, і воно все опиняється на 4-му поверсі. Сусідка вже робила ремонт, але то ненадовго. Пропонували власниці дачу і хату в Литовежі, але їй все не підходить”, – зазначила голова ОСББ Яна Никитюк.

До власниці тварин навідалися заступник міського голови Громик Олександр, начальник відділу будівництва, комунального господарства і газифікації Богдан Миронюк, директор ВУКГ Артем Жигалюк, ветеринар Руслан Романишин, депутати Нововолинської міської ради Яна Никитюк, Микола Лукашук та представники поліції.

“Сьогодні ми переконалися, що тварин дуже багато. Повна антисанітарія, неприємний запах. Написав заяву за жорстоке поводження з тваринами, на такій площі не може знаходитись така кількість собак. Спільно з поліцією розробили алгоритм дій щодо розв’язання цієї проблеми”, – сказав Громик.

Як зазначив Громик, на жаль, в мешканки велика заборгованість за комунальні послуги, квартира є неприватизованою, тому її не так легко буде висилити, але влада надіється на швидке вирішення ситуації. Не виняток, що це буде судове провадження.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: собаки, коти, антисанітарія, безлад, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Реконструкція проспекту Волі: показали і розповіли, якою стане головна магістраль Луцька
Сьогодні, 17:16
Міграційники затримали нелегала з Польщі, який незаконно жив на Волині
Сьогодні, 17:13
У кімнаті живуть 12 собак та 10 котів: мешканці Нововолинська потерпають від горе-сусідки. ВІДЕО
Сьогодні, 16:56
У місті на Волині легковик злетів у кювет
Сьогодні, 16:33
Суд над подружжям хабарників з Ківерців: чим завершилась справа
Сьогодні, 16:23
Схожі новини
Знайшли власника квартири у Новолинську, в якій влаштували притон. ФОТО Знайшли власника квартири у Новолинську, в якій влаштували притон. ФОТО
20 січень, 2020, 17:43
Всесвітній день домашніх тварин: волиняни показали фото і розповіли зворушливі історії своїх улюбленців Всесвітній день домашніх тварин: волиняни показали фото і розповіли зворушливі історії своїх улюбленців
30 листопад, 2019, 17:56
Чотирилапі гості: на Волині влаштували незвичну церемонію весілля. ФОТО Чотирилапі гості: на Волині влаштували незвичну церемонію весілля. ФОТО
10 листопад, 2019, 20:37
Після нападу собак у нововолинській лікарні чоловікові не надали навіть першої меддопомоги, – соцмережі Після нападу собак у нововолинській лікарні чоловікові не надали навіть першої меддопомоги, – соцмережі
21 серпень, 2019, 13:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Реконструкція проспекту Волі: показали і розповіли, якою стане головна магістраль Луцька
Сьогодні, 17:16
 0
Міграційники затримали нелегала з Польщі, який незаконно жив на Волині
Сьогодні, 17:13
 0
У кімнаті живуть 12 собак та 10 котів: мешканці Нововолинська потерпають від горе-сусідки. ВІДЕО
Сьогодні, 16:56
 0
У місті на Волині легковик злетів у кювет
Сьогодні, 16:33
 0
Суд над подружжям хабарників з Ківерців: чим завершилась справа
Сьогодні, 16:23
 0
Медіа
відео
1/8