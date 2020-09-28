Випив пляшку горілки за кермом: у Польщі затримали п'яного далекобійника з України





До поліції звернулися інші водії, що рухалися цією автострадою і зауважили дивну траєкторію руху вантажівки Volvo з українськими номерами, - пише видання



Як повідомила місцева поліція, інцидент трапився, 9 березня, на автостраді А4 поблизу Кракова. Близько полудня черговий комісаріату дорожньої поліції Кракова почав отримувати дзвінки від водіїв. Очевидці інформували, що автострадою А4 їде вантажівка Volvo під керуванням нетверезого водія. На трасу відразу ж виїхав патруль, який і зупинив біля Кракова вантажівку яка «їхала від смуги до смуги».



«За кермом сидів 32-річний громадянин України. Поліцейські обстежили його алкотестері. Перше обстеження о 12:45 показало 3,46 проміле (1,65 мг/л), останнє обстеження, проведене о 13:59, засвідчило 3,65 проміле», – йдеться у повідомленні на сайті поліції Малопольського воєводства. Такий результат у 18 разів перевищує норму алкоголю в організмі.



У кабіні вантажівки поліцейські знайшли порожню велику пляшку з-під горілки. Водій зізнався, що випив її за кермом.



10 березня водія допитали і передали справу до суду, який заборонив йому упродовж шести місяців керувати транспортними засобами на території Польщі, а також оштрафував водія на 6000 злотих (понад 43 тис. грн).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 32-річного водія львівської транспортної компанії затримали п’яним за кермом вантажівки на автостраді поблизу Кракова (Польща).До поліції звернулися інші водії, що рухалися цією автострадою і зауважили дивну траєкторію руху вантажівки Volvo з українськими номерами, - пише видання Zaxid.net. Як повідомила місцева поліція, інцидент трапився, 9 березня, на автостраді А4 поблизу Кракова. Близько полудня черговий комісаріату дорожньої поліції Кракова почав отримувати дзвінки від водіїв. Очевидці інформували, що автострадою А4 їде вантажівка Volvo під керуванням нетверезого водія. На трасу відразу ж виїхав патруль, який і зупинив біля Кракова вантажівку яка «їхала від смуги до смуги».«За кермом сидів 32-річний громадянин України. Поліцейські обстежили його алкотестері. Перше обстеження о 12:45 показало 3,46 проміле (1,65 мг/л), останнє обстеження, проведене о 13:59, засвідчило 3,65 проміле», – йдеться у повідомленні на сайті поліції Малопольського воєводства. Такий результат у 18 разів перевищує норму алкоголю в організмі.У кабіні вантажівки поліцейські знайшли порожню велику пляшку з-під горілки. Водій зізнався, що випив її за кермом.10 березня водія допитали і передали справу до суду, який заборонив йому упродовж шести місяців керувати транспортними засобами на території Польщі, а також оштрафував водія на 6000 злотих (понад 43 тис. грн).

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