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У Луцьку вшанували пам'ять волинських добровольців, що загинули на Сході

У Луцьку вшанували пам'ять волинських добровольців, що загинули на Сході
Напередодні Дня українського добровольця в обласному центрі Волині вшанували пам’ять полеглих військових у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Про це розповів "Суспільному" військовий Андрій Омельчук.

Біля пам’ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні – загинули за єдність України" на Театральному майдані зібралися ті, хто одними з перших пішли захищати Україну після Майдану, учасники АТО/ООС та лучани. Волиняни поклали квіти до пам’ятного фотостенду і спільно виконали державний гімн.

Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували пам’ять загиблих. Представники релігійних конфесій провели спільний молебень за полеглих військових.

Військовий Андрій Омельчук, який воював в батальйоні "Айдар", говорить: такий пам'ятний захід – пам'ять про тих, хто не повернувся.
У Луцьку вшанували пам'ять волинських добровольців, що загинули на Сході

"У нас є алея Слави на міському кладовищі, де є 33 могили, з них 11 – добровольці батальйону "Айдар". Можна відчути, який вклад внесли добровольці в оборону нашої країни", – зазначив лучанин.

Навчав українських добровольців бойової і тактичної підготовки Олександр Бражніков каже: у 2014 році було таке, що воювали з однією гвинтівкою на двох. Говорить: волинські добровольці – Герої.

"Були такі, що і не могли зробити фізичну вправу, бо їм було важко, і в тактиці вони трішки губилися, але по духу і по навантаженню вони не поступалися", – каже військовий.

Як розповів Суспільному військовий Сергій Зиза, упродовж 2014-2015 років кордони України захищали 40 добровольчих батальйонів. Він служив у роті особливого призначення "Світязь". Чоловік каже: з цього батальйону полягло семеро бійців.

Каже: воював усюди, крім Щастя і Маріуполя. Із його слів, найважче було тоді, коли пропав мобільний зв’язок, проте завдяки вмінням командира повернулися живими і здоровими вдалося усім бійцям.

Як розповів представник поліції діалогу Василь Климюк, захід відвідало 60 людей.
У Луцьку вшанували пам'ять волинських добровольців, що загинули на Сході

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Теги: Луцьк, вшанування, пам'ять добровольців
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