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Обвал мосту на Волині: розповіли про стан постраждалих

Обвал мосту на Волині: розповіли про стан постраждалих
Між Володимиром-Волинським та Устилугом сьогодні, 12-го березня, трапився обвал мосту, внаслідок чого постраждали 5 людей.

Про стан потерпілих повідомили на сторінці КП "Володимир-Волинське ТМО".

На приймальне відділення КП "Володимир-Волинське ТМО" доставили 5 пацієнтів з травмами різного ступеню важкості.

Трьох госпіталізували, двом зробили первинну хірургічну обробку ран і відпустили на амбулаторне лікування: два пацієнти з переломами перебувають у травматологічному відділенні ТМО.

Одного пацієнта з розривом селезінки з масивною крововтратою біля 2-х літрів прооперували у хірургічному відділенні лікарні.

Наразі всі пацієнти у стабільному стані.

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Теги: стан, потерпілі, міст, обвал, Володимир
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