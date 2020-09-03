Обвал мосту на Волині: розповіли про стан постраждалих

внаслідок чого постраждали 5 людей.



Про стан потерпілих повідомили на сторінці КП "Володимир-Волинське ТМО".



На приймальне відділення КП "Володимир-Волинське ТМО" доставили 5 пацієнтів з травмами різного ступеню важкості.



Трьох госпіталізували, двом зробили первинну хірургічну обробку ран і відпустили на амбулаторне лікування: два пацієнти з переломами перебувають у травматологічному відділенні ТМО.



Одного пацієнта з розривом селезінки з масивною крововтратою біля 2-х літрів прооперували у хірургічному відділенні лікарні.



Наразі всі пацієнти у стабільному стані.

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