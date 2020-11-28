Повідомили попередню причину обвалу мосту на Волині

У Службі автомобільних доріг Волині повідомили попередню причину обвалу мосту в селі П'ятидні Володимир-Волинського району.Про це йдеться на сторінці САД у Волинській області.За попередньою інформацією, обвал стався внаслідок технічних помилок, допущених ще при будівництві мосту в 1962 році, а саме влаштування арматури неналежної довжини та в недостатній кількості при бетонуванні (розширенні) тротуарної частини.Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, на автомобільній дорозі Н-22 Устилуг – Луцьк – РівнеТравмувалися 5 працівників підприємства ТзОВ "РБП ТрансМост", яке ремонтує цей міст на умовах субпідряду. Наразі двоє з потерпілих перебувають вдома, ще троє в лікарні.Штучна споруда, де сталась пригода, розташована на ділянці Устилуг – Володимир-Волинський, де проводиться капітальний ремонт за контрактами, укладеними в рамках реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги для фінансування проектів з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону.Ремонтні роботи на цій 13-кілометровій ділянці розпочались у 2020 році. Торік влаштували вирівнюючий шар дорожнього покриття, ремонт продовжується в поточному році.Підрядне підприємство – DROG-BUD Sp. z o.o. (Республіка Польща).Технічний нагляд за проектуванням та виконанням робіт на об’єкті здійснюється незалежними компаніями СП B-Act Sp. Z o.o. I PROCOM Construction Sp. Z o.o.Проїзд цією ділянкою автодороги Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне здійснюється правою смугою руху.У поліції Волині зазначили, що тривають слідчі дії. Наразі поліцейські опитали очевидців пригоди, потерпілих, отримали зразки всієї необхідної документації та далі пильно розслідують справу. Протягом доби відомості будуть внесені в ЄРДР.