Повідомили попередню причину обвалу мосту на Волині
Сьогодні, 19:28
У Службі автомобільних доріг Волині повідомили попередню причину обвалу мосту в селі П'ятидні Володимир-Волинського району.
Про це йдеться на сторінці САД у Волинській області.
За попередньою інформацією, обвал стався внаслідок технічних помилок, допущених ще при будівництві мосту в 1962 році, а саме влаштування арматури неналежної довжини та в недостатній кількості при бетонуванні (розширенні) тротуарної частини.
Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, на автомобільній дорозі Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне трапився нещасний випадок – стався обвал тротуарної частини мосту в с. П’ятидні, на якому проводились ремонтні роботи. Травмувалися 5 працівників підприємства ТзОВ "РБП ТрансМост", яке ремонтує цей міст на умовах субпідряду. Наразі двоє з потерпілих перебувають вдома, ще троє в лікарні.
Штучна споруда, де сталась пригода, розташована на ділянці Устилуг – Володимир-Волинський, де проводиться капітальний ремонт за контрактами, укладеними в рамках реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги для фінансування проектів з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону.
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Ремонтні роботи на цій 13-кілометровій ділянці розпочались у 2020 році. Торік влаштували вирівнюючий шар дорожнього покриття, ремонт продовжується в поточному році.
Підрядне підприємство – DROG-BUD Sp. z o.o. (Республіка Польща).Технічний нагляд за проектуванням та виконанням робіт на об’єкті здійснюється незалежними компаніями СП B-Act Sp. Z o.o. I PROCOM Construction Sp. Z o.o.
Проїзд цією ділянкою автодороги Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне здійснюється правою смугою руху.
У поліції Волині зазначили, що тривають слідчі дії. Наразі поліцейські опитали очевидців пригоди, потерпілих, отримали зразки всієї необхідної документації та далі пильно розслідують справу. Протягом доби відомості будуть внесені в ЄРДР.
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Про це йдеться на сторінці САД у Волинській області.
За попередньою інформацією, обвал стався внаслідок технічних помилок, допущених ще при будівництві мосту в 1962 році, а саме влаштування арматури неналежної довжини та в недостатній кількості при бетонуванні (розширенні) тротуарної частини.
Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, на автомобільній дорозі Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне трапився нещасний випадок – стався обвал тротуарної частини мосту в с. П’ятидні, на якому проводились ремонтні роботи. Травмувалися 5 працівників підприємства ТзОВ "РБП ТрансМост", яке ремонтує цей міст на умовах субпідряду. Наразі двоє з потерпілих перебувають вдома, ще троє в лікарні.
Штучна споруда, де сталась пригода, розташована на ділянці Устилуг – Володимир-Волинський, де проводиться капітальний ремонт за контрактами, укладеними в рамках реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги для фінансування проектів з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Обвал мосту на Волині: розповіли про стан постраждалих
Ремонтні роботи на цій 13-кілометровій ділянці розпочались у 2020 році. Торік влаштували вирівнюючий шар дорожнього покриття, ремонт продовжується в поточному році.
Підрядне підприємство – DROG-BUD Sp. z o.o. (Республіка Польща).Технічний нагляд за проектуванням та виконанням робіт на об’єкті здійснюється незалежними компаніями СП B-Act Sp. Z o.o. I PROCOM Construction Sp. Z o.o.
Проїзд цією ділянкою автодороги Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне здійснюється правою смугою руху.
У поліції Волині зазначили, що тривають слідчі дії. Наразі поліцейські опитали очевидців пригоди, потерпілих, отримали зразки всієї необхідної документації та далі пильно розслідують справу. Протягом доби відомості будуть внесені в ЄРДР.
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