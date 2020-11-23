Медики назвали найкорисніші продукти для чоловіків





Про це повідомляє eatthis, пише



Лікарі надали певні рекомендації щодо щоденного раціону для чоловіків, щоб не тільки підтимувати своє тіло у гарній фізичній формі, а й бути здоровим зсередини.



Авокадо. Джерело здорових жирів. Корисне для роботи серця.



Гранат. Джерело антиоксидантів. Знижує ризик серцево-судинних захворювань та раку простати.



Мигдаль. Джерело поживних речовин. Регулярне споживання позитивно впливає на загальний стан людини.



Яловича печінка. Джерело вітамінів А, В, цинку, міді, заліза. Допомагає підвищити витривалість організму.



Імбир. Покращує роботу шлунково-кишкового тракту, знижує ризик раку товстої кишки.



Лосось. Джерело жирів омега-3. Підтримує здоров’я серця, зменшує біль у грудях, має протизапальні властивості.



Насіння льону. Джерело рослинних жирних кислот омега-3. Знижують ризик діабету та серцево-судинних захворювань; підвищують рівень дофаміну у мозку, який викликає сексуальну реакцію у чоловіків.



Оливкове масло. Джерело мононенасичених жирів, що знижують ризик інсульту.



Шпинат. Джерело заліза. Має протиракові, протизапальні властивості, підтримує зір.



Томати. Джерело антиоксиданту лікопіну, що знижує ризик захворювання раку простати.



Яйця. Джерело вітамінів В5 та В6, що допомагають регулювати тривожні стани.



Тунець. Джерело вітаміну D. Зміцнює кістки, підвищує рівень тестостерону.



Устриці. Природне джерело цинку, що підтримує імунну функцію та стимулює вироблення тестостерону.

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