Волинська школярка представила виставку власноруч написаних ікон. ФОТО, ВІДЕО





У кожної людини в житті є моменти, коли вона звертається до Бога і так робить Марина, приступаючи до написання ікон. Обов’язково звільняється від поганих думок, молиться та промовляє: «Боже, допоможи!», - пише

Марина Харчун народилася в селі Цевеличі Локачинського району, навчалася в Козлівській загальноосвітній школі й у 2020 році прийшла на навчання до Нововолинського наукового ліцею-інтернату у 10-А клас.



Як розповідає школярка, все почалося спонтанно. У 12 років виявилося бажання малювати, вона ніде цьому не вчилася. Першими роботами були краєвиди села, потім портрети. Дівчина малювала усе, що бачила. У вільну хвилину брала у руки олівці й творила.



І з легкої руки бабусі Антоніни Миколаївни спробувала намалювати ікону. Першою роботою був образ архангела Михаїла і після схвальних відгуків родини взялася й за інші.



“У травні минулого року спробувала себе в іконописі. Я пам’ятаю, тоді був теплий сонячний день, вихідний. Коли я писала ікону, було тепло на дворі та на душі”, – пригадує дівчина.



Творчий доробок юної художниці за короткий проміжок часу нараховує понад 20 робіт. Марина говорить, що не буде зупинятися, буде працювати над помилками та рухатися далі.



“Зі мною Бог, зі мною моя сім’я та мої друзі”, – говорить Марина.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12-го березня у Нововолинському науковому ліцеї-інтернаті відбулася виставка ікон учениці 10-го класу Марини Харчун.У кожної людини в житті є моменти, коли вона звертається до Бога і так робить Марина, приступаючи до написання ікон. Обов’язково звільняється від поганих думок, молиться та промовляє: «Боже, допоможи!», - пише БУГ.

Марина Харчун народилася в селі Цевеличі Локачинського району, навчалася в Козлівській загальноосвітній школі й у 2020 році прийшла на навчання до Нововолинського наукового ліцею-інтернату у 10-А клас.Як розповідає школярка, все почалося спонтанно. У 12 років виявилося бажання малювати, вона ніде цьому не вчилася. Першими роботами були краєвиди села, потім портрети. Дівчина малювала усе, що бачила. У вільну хвилину брала у руки олівці й творила.І з легкої руки бабусі Антоніни Миколаївни спробувала намалювати ікону. Першою роботою був образ архангела Михаїла і після схвальних відгуків родини взялася й за інші.“У травні минулого року спробувала себе в іконописі. Я пам’ятаю, тоді був теплий сонячний день, вихідний. Коли я писала ікону, було тепло на дворі та на душі”, – пригадує дівчина.Творчий доробок юної художниці за короткий проміжок часу нараховує понад 20 робіт. Марина говорить, що не буде зупинятися, буде працювати над помилками та рухатися далі.“Зі мною Бог, зі мною моя сім’я та мої друзі”, – говорить Марина.

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