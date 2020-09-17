На «Ягодині» у гуманітарному вантажі виявили контрабандний крам на понад 5 мільйонів. ФОТО

На митному посту «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби при ввозі гуманітарної допомоги митники виявили незадекларований вантаж на суму понад 5,6 мільйони гривень.Прямуючи в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці заїхав вантажний автомобіль «DAF» під керуванням громадянина України, - йдеться на сторінці Волинської митниці.До митного контролю митному органу подано товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщуються товари в якості гуманітарної допомоги.В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу, виявили незадекларований товар, загальною вартістю 5 мільйонів 673 тис. гривень.Таким чином, представник фірми відправника, вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товару, шляхом подання митному органу документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх кількості.Працівники Волинської митниці Держмитслужби склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вилучено до рішення суду.