Поліція блокує підйомники: «Буковель» закривають на карантин. ВІДЕО





Туристи не зможуть скористатися його послугами, - повідомляє

"Сьогодні (12 березня – ред.) завдяки позиції президента Зеленського вдалося консолідувати суспільство, консолідувати уряд, консолідувати силовий блок і було прийнято рішення про припинення діяльності курорту "Буковель". Це вимушене рішення, на яке ми пішли, і, напевно, це не останнє рішення, яке буде, бо та "червона" зона, в якій ми перебуваємо зараз, вона розвивається поки що. На сьогодні ми не бачимо тренду на її пониження", – сказав на брифінгу голова Івано-Франківської облдержадміністрації Андрій Бойчук, якого цитує "Суспільне Карпати".



Він додав, що нині в регіоні спостерігається сплеск захворювання на COVID-19, а місць у лікарнях не вистачає.



"Якщо ми не перервемо ланцюг захворюваності, ланцюг передачі коронавірусу, жодні ліжко-місця нам не допоможуть", – заявив Бойчук.





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"Сьогодні (12 березня – ред.) завдяки позиції президента Зеленського вдалося консолідувати суспільство, консолідувати уряд, консолідувати силовий блок і було прийнято рішення про припинення діяльності курорту "Буковель". Це вимушене рішення, на яке ми пішли, і, напевно, це не останнє рішення, яке буде, бо та "червона" зона, в якій ми перебуваємо зараз, вона розвивається поки що. На сьогодні ми не бачимо тренду на її пониження", – сказав на брифінгу голова Івано-Франківської облдержадміністрації, якого цитує "Суспільне Карпати".Він додав, що нині в регіоні спостерігається сплеск захворювання на COVID-19, а місць у лікарнях не вистачає."Якщо ми не перервемо ланцюг захворюваності, ланцюг передачі коронавірусу, жодні ліжко-місця нам не допоможуть", – заявив Бойчук.

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