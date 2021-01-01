Поліція блокує підйомники: «Буковель» закривають на карантин. ВІДЕО
Сьогодні, 21:45
Від початку доби суботи, 13 березня, тимчасово призупиняє роботу гірськолижний курорт "Буковель" у Карпатах в Івано-Франківської області.
Туристи не зможуть скористатися його послугами, - повідомляє ТСН.
"Сьогодні (12 березня – ред.) завдяки позиції президента Зеленського вдалося консолідувати суспільство, консолідувати уряд, консолідувати силовий блок і було прийнято рішення про припинення діяльності курорту "Буковель". Це вимушене рішення, на яке ми пішли, і, напевно, це не останнє рішення, яке буде, бо та "червона" зона, в якій ми перебуваємо зараз, вона розвивається поки що. На сьогодні ми не бачимо тренду на її пониження", – сказав на брифінгу голова Івано-Франківської облдержадміністрації Андрій Бойчук, якого цитує "Суспільне Карпати".
Він додав, що нині в регіоні спостерігається сплеск захворювання на COVID-19, а місць у лікарнях не вистачає.
"Якщо ми не перервемо ланцюг захворюваності, ланцюг передачі коронавірусу, жодні ліжко-місця нам не допоможуть", – заявив Бойчук.
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Туристи не зможуть скористатися його послугами, - повідомляє ТСН.
"Сьогодні (12 березня – ред.) завдяки позиції президента Зеленського вдалося консолідувати суспільство, консолідувати уряд, консолідувати силовий блок і було прийнято рішення про припинення діяльності курорту "Буковель". Це вимушене рішення, на яке ми пішли, і, напевно, це не останнє рішення, яке буде, бо та "червона" зона, в якій ми перебуваємо зараз, вона розвивається поки що. На сьогодні ми не бачимо тренду на її пониження", – сказав на брифінгу голова Івано-Франківської облдержадміністрації Андрій Бойчук, якого цитує "Суспільне Карпати".
Він додав, що нині в регіоні спостерігається сплеск захворювання на COVID-19, а місць у лікарнях не вистачає.
"Якщо ми не перервемо ланцюг захворюваності, ланцюг передачі коронавірусу, жодні ліжко-місця нам не допоможуть", – заявив Бойчук.
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