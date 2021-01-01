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Головні новини 12 березня у Луцьку, на Волині та в Україні. ВІДЕО

Головні новини 12 березня у Луцьку, на Волині та в Україні. ВІДЕО
До вашої уваги – підсумковий випуск новин 12 каналу за 12 березня.

Вони полишили усі свої справи – навчання, роботу, бізнес, дітей і сім’ї – і добровільно з власної волі без військових навичок і часто без зброї та захисту, пішли на передову. Протистояти озброєним до зубів російським окупантам і сепаратистським найманцям. Це завдяки їм – добровольцям – українська армія змогла провести мобілізацію і підготувати боєздатну заміну. Цими днями вшановуємо своїх добровольців. Більшість з них і досі на передовій лінії оборони. Журналістка Марія Вавринюк слухала вражаючі історії про доблесть і честь.

На Волині затримали прикордонника на хабарі. Інспектор відділу «Млинове» Луцького загону організував контрабандний канал цигарок із Білорусі в Україну. Його затримали в селищі Заболоття Ратнівського району. Прикордонник вимагав та отримав неправомірну вигоду у розмірі 42 тисячі гривень за сприяння у незаконному переміщенні тютюнових виробів поза пунктами пропуску. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

За чергову спробу реконструкції пункту пропуску “Устилуг”, який сьогодні радше нагадує хлів, взялися нардепи від Волині. Разом з обласними депутатами та урядниками провели консультації з митними і прикордонними службами, склали план дій і мають намір домагатися фінансування у столиці. Чи є шанс у Волині на сучасну і впорядковану прикордонну інфраструктуру – у сюжеті Вікторії Притулюк. Та не все так погано у митному королівстві. Нашій знімальній групі вдалося зазирнути за лаштунки. Зокрема, у кабінет керівника Волинської митниці ДФС. Службове приміщення радше нагадує повноцінну квартиру: з кухнею, зоною відпочинку і навіть куточком для заняття спортом. Теперішній очільник митниці стверджує, що приніс сюди лише блокнот і ручку. А вся ця розкіш лишилася від попередників.

Луцький проспект Волі таки ремонтуватимуть. Розпочнуть цьогоріч, а от завершити планують за років 2-3. План капітального ремонту ще розробляють. Та основні зміни проектанти вже озвучили. Обіцяють і перерозподіл проїзної частини, і простір для велосипедистів, і дизайн-код вулиці з озелененням. Що ще навигадували за 60 млн гривень – дивіться у сюжеті Ангеліни Гущиної.

На Волині обвалився міст. Постраждали п’ятеро людей. Йдеться про шляхопровід біля села П’ятидні, Володимир-Волинського району. Інцидент трапився 12-го березня в обідню пору. Там якраз велися ремонтні роботи. Працівників, які постраждали, доправили до Володимира. Їхній стан – стабільний. Нині проїхати через міст можна – обвалився лише край закритої смуги руху, яку ремонтували.

Під загрозою руйнування одна з найдавніших святинь православ’я. У Свято-Миколаївському Жидичинському монастирі обвалився дах. Величезну вирву ченці намагаються залатати, втім певності, що наступної ночі не зірве знову – немає. У чиїх руках порятунок національної архітектурної пам’ятки та улюбленого місця паломництва волинян, – з’ясовувала Ольга Матвєєва.

У Луцьку просять допомогти маленьким пацієнтам нейрохірургічного відділення обласної лікарні. Це діти із вродженими вадами розвитку головного та спинного мозку, гідроцефаліями, пухлинами, епілепсією, черепно-мозковими травмами. Волонтери створили спеціальну скриньку хоробрості. Туди можна покласти різноманітну канцелярію; розмальовки; невеличкі іграшки; пазли, конструктори. Про це у фейсбуці інформує очільниця «Фонду боротьби з раком» у Луцьку Марія Адамчук-Коротицька. Щоб передати речі просять писати або ж телефонувати на номер 0958900632


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Теги: Волинь, Луцьк, новини
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