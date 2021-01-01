На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» під час руху зважуватимуть автомобілі





Тендерні пропозиції прийматимуть до 12 квітня. Аукціон розпочнеться 18 травня, - пише



Очікувана вартість робіт становить 16 891 150 грн.



Ідеться про облаштування майданчика зважування транспортних засобів у русі на відрізку траси 381,354-381,723 км.



Відповідно до технічного завдання, йдеться про повний комплекс робіт із проєктування, постачання та монтажу обладнання та опорних конструкцій, підготування дорожнього покриття, введення в експлуатацію майданчика зважування в русі (WіM), включно з обладнанням для динамічного зважування та програмним забезпеченням, а також навчання персоналу.



Роботи включатимуть теж облаштування системи розпізнавальних номерних знаків транспортних засобів, зокрема камер для автоматичного розпізнавання номерних знаків (ANRP), оглядових камер, зовнішніх ІЧ-прожекторів, підготовку дорожнього полотна, виготовлення опорних конструкцій, включно з усіма необхідними проєктно-конструкторськими роботами, тестування, введення в експлуатацію всіх компонентів, підключення до інженерних мереж.



Контактна частина обладнання для динамічного зважування повинна розташовуватися на поверхні дорожнього полотна. А визначення вагових параметрів транспортних засобів здійснюватиметься незалежно від положення авто на проїзній частині і його напрямку руху. Буде передбачено заходи, які унеможливлять об’їзд транспортними засобами зони вимірювання, наприклад по узбіччю.



Облаштування майданчика зважування в русі має завершитися до кінця поточного року. Гарантійний термін становитиме 24 місяці.



Довідково



Система зважування в русі WiM (Weigh-in-Motion) – це розумна система збирання інформації про транспортні засоби, які рухаються автомобільними дорогами: дату та час проїзду, температуру навколишнього повітря та дорожнього покриття, смугу та напрямок руху, швидкість руху та державний номерний знак, габаритні розміри, відстань між осями, загальну масу та її розподіл по осях. Такі системи допоможуть вберегти шляхи від передчасного руйнування перевантаженими автомобілями.



Нагадаємо, за інформацією Служби автомобільних доріг у Волинській області, на автошляхах державного значення області вже встановлено 2 системи зважування в русі WiM та ще планується встановити 4 такі майданчики.



Зокрема, комплекс автоматичного габаритно-вагового контролю вже змонтовано на автодорозі М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) неподалік села Копачівка.



Сучасний комплекс автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion встановлений також на автошляху Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква неподалік села Заріччя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба автомобільних доріг у Волинській області оголосила відкриті торги на послуги з поточного середнього ремонту з влаштуванням елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху автомобільної дороги державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин (з виготовленням проєктної документації).Тендерні пропозиції прийматимуть до 12 квітня. Аукціон розпочнеться 18 травня, - пише ІА Волинські новини. Очікувана вартість робіт становить 16 891 150 грн.Ідеться про облаштування майданчика зважування транспортних засобів у русі на відрізку траси 381,354-381,723 км.Відповідно до технічного завдання, йдеться про повний комплекс робіт із проєктування, постачання та монтажу обладнання та опорних конструкцій, підготування дорожнього покриття, введення в експлуатацію майданчика зважування в русі (WіM), включно з обладнанням для динамічного зважування та програмним забезпеченням, а також навчання персоналу.Роботи включатимуть теж облаштування системи розпізнавальних номерних знаків транспортних засобів, зокрема камер для автоматичного розпізнавання номерних знаків (ANRP), оглядових камер, зовнішніх ІЧ-прожекторів, підготовку дорожнього полотна, виготовлення опорних конструкцій, включно з усіма необхідними проєктно-конструкторськими роботами, тестування, введення в експлуатацію всіх компонентів, підключення до інженерних мереж.Контактна частина обладнання для динамічного зважування повинна розташовуватися на поверхні дорожнього полотна. А визначення вагових параметрів транспортних засобів здійснюватиметься незалежно від положення авто на проїзній частині і його напрямку руху. Буде передбачено заходи, які унеможливлять об’їзд транспортними засобами зони вимірювання, наприклад по узбіччю.Облаштування майданчика зважування в русі має завершитися до кінця поточного року. Гарантійний термін становитиме 24 місяці.ДовідковоСистема зважування в русі WiM (Weigh-in-Motion) – це розумна система збирання інформації про транспортні засоби, які рухаються автомобільними дорогами: дату та час проїзду, температуру навколишнього повітря та дорожнього покриття, смугу та напрямок руху, швидкість руху та державний номерний знак, габаритні розміри, відстань між осями, загальну масу та її розподіл по осях. Такі системи допоможуть вберегти шляхи від передчасного руйнування перевантаженими автомобілями.Нагадаємо, за інформацією Служби автомобільних доріг у Волинській області, на автошляхах державного значення області вже встановлено 2 системи зважування в русі WiM та ще планується встановити 4 такі майданчики.Зокрема, комплекс автоматичного габаритно-вагового контролю вже змонтовано на автодорозі М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) неподалік села Копачівка.Сучасний комплекс автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion встановлений також на автошляху Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква неподалік села Заріччя.

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