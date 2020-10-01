У Турії біля Ковеля знизився рівень води
Сьогодні, 09:26
У річці Турія, яка протікає на території Волинської області знизився рівень води.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міський голова Ковеля Ігор Чайка.
За слвоами міського голови, в районі Ковеля ріень води знизився у річці на 13 сантиметрів - було 270 сантиметрів, а стало 257.
"Але це не означає, що ми припинили працювати з проблемою підтоплення. Навпаки: ваші дзвінки та звернення за цей період дали можливість скласти програму, за якою будемо працювати, починаючи від найбільш проблемних локацій - вулиці Фестивальної та Федьковича. Далі Батуринська, Костомарова та Тютюнника", - йдеться у дописі Ігоря Чайки.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міський голова Ковеля Ігор Чайка.
За слвоами міського голови, в районі Ковеля ріень води знизився у річці на 13 сантиметрів - було 270 сантиметрів, а стало 257.
"Але це не означає, що ми припинили працювати з проблемою підтоплення. Навпаки: ваші дзвінки та звернення за цей період дали можливість скласти програму, за якою будемо працювати, починаючи від найбільш проблемних локацій - вулиці Фестивальної та Федьковича. Далі Батуринська, Костомарова та Тютюнника", - йдеться у дописі Ігоря Чайки.
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