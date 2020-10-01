вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Турії біля Ковеля знизився рівень води

У Турії біля Ковеля знизився рівень води
У річці Турія, яка протікає на території Волинської області знизився рівень води.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міський голова Ковеля Ігор Чайка.

За слвоами міського голови, в районі Ковеля ріень води знизився у річці на 13 сантиметрів - було 270 сантиметрів, а стало 257.

"Але це не означає, що ми припинили працювати з проблемою підтоплення. Навпаки: ваші дзвінки та звернення за цей період дали можливість скласти програму, за якою будемо працювати, починаючи від найбільш проблемних локацій - вулиці Фестивальної та Федьковича. Далі Батуринська, Костомарова та Тютюнника", - йдеться у дописі Ігоря Чайки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, рівень води
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському місті проводжатимуть зиму
Сьогодні, 09:50
У Турії біля Ковеля знизився рівень води
Сьогодні, 09:26
Курс валют у Луцьку станом на 13 березня
Сьогодні, 09:00
В Україні за добу – більше 13 тисяч нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 08:27
Великий піст 2021: коли починається і чого не можна робити
Сьогодні, 07:33
Схожі новини
Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках через опади Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках через опади
01 жовтень, 2020, 09:31
У двох районах на Волині – можливі підтоплення обійсть У двох районах на Волині – можливі підтоплення обійсть
07 липень, 2020, 13:50
На Світязі – рекордне підняття рівня води за добу На Світязі – рекордне підняття рівня води за добу
12 червень, 2020, 12:10
Волинян попередили про загрозу підйому рівня води у річках Волинян попередили про загрозу підйому рівня води у річках
04 серпень, 2018, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському місті проводжатимуть зиму
Сьогодні, 09:50
 0
У Турії біля Ковеля знизився рівень води
Сьогодні, 09:26
 0
Курс валют у Луцьку станом на 13 березня
Сьогодні, 09:00
 0
В Україні за добу – більше 13 тисяч нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 08:27
 0
Великий піст 2021: коли починається і чого не можна робити
Сьогодні, 07:33
 0
Медіа
відео
1/8