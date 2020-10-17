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Юні дзюдоїсти з Волині стали переможцями турніру на Хмельниччині. ФОТО

Юні дзюдоїсти з Волині стали переможцями турніру на Хмельниччині. ФОТО
Юні дзюдоїсти із Шаччини стали переможцями відкритого турніру у місті Славутич.

Змагання відбулися 5 березня на базі фізкультурно-оздоровчого комплексу "Чемпіон" міста Славутич, - йдеться на сторінці Шацького лісового фахового коледжу ім. В.В.Сулька.

Турнір проходив за всіма санітарними та протиепідеміологічними нормами, без глядачів. Свою силу у поєдинках продемонстрували понад 400 спортсменів з різних областей України.

У них взяли участь вихованці Шацького СК "Торнадо". Команду Шацького СК "Торнадо" представляли 12 учасників. Переможцями турніру стали: Ігор Марфюк (смт. Шацьк), Борис Натальчук (с. Світязь) зайняли - III місце, Артем Савчук, Артем Губанов (смт. Шацьк) зайняли - V місце.

Переможці турніру нагороджені дипломами, медалями та іншими цінними призами.

До турніру спортсменів готували тренери Роман Самолюк - президент СК "Торнадо" та Юлія Корнелюк - тренер СК "Торнадо", викладач Шацького лісового коледжу.

Вперше участь у змаганнях взяв Ігор Марфюк, який зайняв III місце. До участі в турнірі Ігоря готувала тренер-наставниця Юлія Корнелюк. Ігор має велику спортивну мрію. Каже: " Хочу стати олімпійським чемпіоном! Юлія Корнелюк мій кращий тренер, дуже її люблю".

"Цю місію виконую з радістю! Адже славу тримає в руках труд, а спорт - це спосіб життя, це те чому я присвячую себе як людину, як особистість. Найбільше мені приємно дивитися в очі юних спортсменів, які цілеспрямовані та сповнені жаги до перемоги", - поділилася враженнями Юлія Корнелюк.


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Теги: спорт, дзюдо
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