Юні дзюдоїсти з Волині стали переможцями турніру на Хмельниччині. ФОТО

Юні дзюдоїсти із Шаччини стали переможцями відкритого турніру у місті Славутич.Змагання відбулися 5 березня на базі фізкультурно-оздоровчого комплексу "Чемпіон" міста Славутич, - йдеться на сторінці Шацького лісового фахового коледжу ім. В.В.Сулька.Турнір проходив за всіма санітарними та протиепідеміологічними нормами, без глядачів. Свою силу у поєдинках продемонстрували понад 400 спортсменів з різних областей України.У них взяли участь вихованці Шацького СК "Торнадо". Команду Шацького СК "Торнадо" представляли 12 учасників. Переможцями турніру стали:(смт. Шацьк),(с. Світязь) зайняли - III місце, А(смт. Шацьк) зайняли - V місце.Переможці турніру нагороджені дипломами, медалями та іншими цінними призами.До турніру спортсменів готували тренери- президент СК "Торнадо" та- тренер СК "Торнадо", викладач Шацького лісового коледжу.Вперше участь у змаганнях взяв, який зайняв III місце. До участі в турнірі Ігоря готувала тренер-наставницяІгор має велику спортивну мрію. Каже: " Хочу стати олімпійським чемпіоном! Юлія Корнелюк мій кращий тренер, дуже її люблю"."Цю місію виконую з радістю! Адже славу тримає в руках труд, а спорт - це спосіб життя, це те чому я присвячую себе як людину, як особистість. Найбільше мені приємно дивитися в очі юних спортсменів, які цілеспрямовані та сповнені жаги до перемоги", - поділилася враженнями Юлія Корнелюк.