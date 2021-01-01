Повітря у Луцьку стало чистішим





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Маріуполь, Кам'янське та Одеса стали лідерами серед всіх міст України за забрудненням повітря. Також до першої десятки потрапили Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Миколаїв, Херсон, Черкаси і Запоріжжя. Всього в списку 39 міст. Найчистіше повітря серед представлених міст в Горішньому Плавнях.



У десяти містах України рівень забруднення характеризувався, як високий - це Кам'янське, Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Миколаїв, Херсон, Черкаси, Запоріжжя, Кременчук.



В одинадцяти містах відзначався підвищений рівень забруднення, в 17-ти містах - низький.



У порівнянні з попереднім роком в 16 містах спостерігалося зниження рівня забруднення атмосферного повітря, найбільш помітне - в Дніпрі, Миколаєві, Луцьку, Лисичанську. У 8-ми містах країни рівень забруднення підвищився, найбільше - в Кременчуці та Черкасах. У 15-ти містах країни рівень забруднення суттєво не змінився.



Дуже високий і високий рівень забруднення повітря був обумовлений в основному значними середніми концентраціями формальдегіду, діоксиду азоту, фенолу, фтористого водню, оксиду вуглецю, завислих речовин.



"Загальний рівень забруднення атмосферного повітря в містах України (за КІЗА) в першому півріччі 2020 оцінювався як підвищений. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року він дещо знизився, перетинаючи кордон з "високого" до "підвищеного" (з 7,1 до 6,9), за рахунок зниження вмісту фтористого водню ", - сказано в звіті.



Найбільше від брудного повітря страждають діти, люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями дихальної системи. Кашель, втома або головний біль можуть бути маркерами реакції організму, на які обов'язково треба звертати увагу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Обласний центр Волині потрапив до списку українських міст, в яких покращилися показники якості повітря.Про це повідомляє ГолосUa , посилаючись на дані представила центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.Маріуполь, Кам'янське та Одеса стали лідерами серед всіх міст України за забрудненням повітря. Також до першої десятки потрапили Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Миколаїв, Херсон, Черкаси і Запоріжжя. Всього в списку 39 міст. Найчистіше повітря серед представлених міст в Горішньому Плавнях.У десяти містах України рівень забруднення характеризувався, як високий - це Кам'янське, Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Миколаїв, Херсон, Черкаси, Запоріжжя, Кременчук.В одинадцяти містах відзначався підвищений рівень забруднення, в 17-ти містах - низький.У порівнянні з попереднім роком в 16 містах спостерігалося зниження рівня забруднення атмосферного повітря, найбільш помітне - в Дніпрі, Миколаєві, Луцьку, Лисичанську. У 8-ми містах країни рівень забруднення підвищився, найбільше - в Кременчуці та Черкасах. У 15-ти містах країни рівень забруднення суттєво не змінився.Дуже високий і високий рівень забруднення повітря був обумовлений в основному значними середніми концентраціями формальдегіду, діоксиду азоту, фенолу, фтористого водню, оксиду вуглецю, завислих речовин."Загальний рівень забруднення атмосферного повітря в містах України (за КІЗА) в першому півріччі 2020 оцінювався як підвищений. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року він дещо знизився, перетинаючи кордон з "високого" до "підвищеного" (з 7,1 до 6,9), за рахунок зниження вмісту фтористого водню ", - сказано в звіті.Найбільше від брудного повітря страждають діти, люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями дихальної системи. Кашель, втома або головний біль можуть бути маркерами реакції організму, на які обов'язково треба звертати увагу.

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