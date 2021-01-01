Рівненський «Верес» стане першим футбольним клубом України, який продаватиме акції





Про це повідомляє



«Зовсім скоро акції НК Верес будуть випущені фізично і їх у вільному обороті зможе купити будь-хто на Українській біржі», – заявили в «Вересі».



Передбачається, що клуб випустить 500 000 акцій на суму 50 мільйонів гривень. Презентація емісії запланована на 15 березня.



Рівненський «Верес» 1957 року. Нині команда перебуває на третій сходинці турнірної таблиці в першій лізі, відстає від лідера «Агробізнеса» на одне очко, але має гру в запасі. Завдання команди – пробитися у Прем’єр-лігу.



Тренує команду колишній голкіпер «Шахтаря» Юрій Вірт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перед стартом весняної частини змагань рівненський «Верес» вирішив вийти на Українську біржу.Про це повідомляє Главком , посилаючись на пресслужбу народного клубу на своїй сторінці в Facebook.«Зовсім скоро акції НК Верес будуть випущені фізично і їх у вільному обороті зможе купити будь-хто на Українській біржі», – заявили в «Вересі».Передбачається, що клуб випустить 500 000 акцій на суму 50 мільйонів гривень. Презентація емісії запланована на 15 березня.Рівненський «Верес» 1957 року. Нині команда перебуває на третій сходинці турнірної таблиці в першій лізі, відстає від лідера «Агробізнеса» на одне очко, але має гру в запасі. Завдання команди – пробитися у Прем’єр-лігу.Тренує команду колишній голкіпер «Шахтаря» Юрій Вірт.

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