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Рівненський «Верес» стане першим футбольним клубом України, який продаватиме акції

Рівненський «Верес» стане першим футбольним клубом України, який продаватиме акції
Перед стартом весняної частини змагань рівненський «Верес» вирішив вийти на Українську біржу.

Про це повідомляє Главком, посилаючись на пресслужбу народного клубу на своїй сторінці в Facebook.

«Зовсім скоро акції НК Верес будуть випущені фізично і їх у вільному обороті зможе купити будь-хто на Українській біржі», – заявили в «Вересі».

Передбачається, що клуб випустить 500 000 акцій на суму 50 мільйонів гривень. Презентація емісії запланована на 15 березня.

Рівненський «Верес» 1957 року. Нині команда перебуває на третій сходинці турнірної таблиці в першій лізі, відстає від лідера «Агробізнеса» на одне очко, але має гру в запасі. Завдання команди – пробитися у Прем’єр-лігу.

Тренує команду колишній голкіпер «Шахтаря» Юрій Вірт.

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Теги: футбол, акції
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