В Україні за добу – більше 13 тисяч нових випадків коронавірусу





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.



Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.



Також за минулу добу:

- госпіталізували – 3 967 осіб;

- летальних випадків – 243;

- одужали – 4 897 осіб;

- здійснили тестувань за добу – 99 270 (зокрема методом ПЛР – 46 361, методом ІФА – 18 658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 251).



За весь час пандемії в Україні:

- захворіли – 1 451 744 особи;

- одужали - 1 219 773 особи;

- летальних випадків – 28 158;

- провели ПЛР-тестувань – 7 328 468.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 049 випадків;

Вінницька область – 933 випадки;

Волинська область – 261 випадок;

Дніпропетровська область – 693 випадки;

Донецька область – 464 випадки;

Житомирська область – 971 випадок;

Закарпатська - 625 випадків;

Запорізька область – 345 випадків;

Івано-Франківська область – 719 випадків;

Київська область – 913 випадків;

Кіровоградська область – 84 випадки;

Луганська область – 91 випадок;

Львівська область – 879 випадків;

Миколаївська область – 378 випадків;

Одеська область – 767 випадків;

Полтавська область – 244 випадки;

Рівненська область – 380 випадків;

Сумська область – 275 випадків;

Тернопільська область – 399 випадків;

Харківська область – 837 випадків;

Херсонська область – 84 випадки;

Хмельницька область – 605 випадків;

Черкаська область – 313 випадків;

Чернівецька область – 625 випадків;

Чернігівська область – 342 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні за минулу добу зареєстрували 13 276 випадків зараження коронавірусом.Про це повідомив міністр охорони здоров'яЗокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.Також за минулу добу:- госпіталізували – 3 967 осіб;- летальних випадків – 243;- одужали – 4 897 осіб;- здійснили тестувань за добу – 99 270 (зокрема методом ПЛР – 46 361, методом ІФА – 18 658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 251).За весь час пандемії в Україні:- захворіли – 1 451 744 особи;- одужали - 1 219 773 особи;- летальних випадків – 28 158;- провели ПЛР-тестувань – 7 328 468.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1 049 випадків;Вінницька область – 933 випадки;Дніпропетровська область – 693 випадки;Донецька область – 464 випадки;Житомирська область – 971 випадок;Закарпатська - 625 випадків;Запорізька область – 345 випадків;Івано-Франківська область – 719 випадків;Київська область – 913 випадків;Кіровоградська область – 84 випадки;Луганська область – 91 випадок;Львівська область – 879 випадків;Миколаївська область – 378 випадків;Одеська область – 767 випадків;Полтавська область – 244 випадки;Рівненська область – 380 випадків;Сумська область – 275 випадків;Тернопільська область – 399 випадків;Харківська область – 837 випадків;Херсонська область – 84 випадки;Хмельницька область – 605 випадків;Черкаська область – 313 випадків;Чернівецька область – 625 випадків;Чернігівська область – 342 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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