В Україні за добу – більше 13 тисяч нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 08:27
В Україні за минулу добу зареєстрували 13 276 випадків зараження коронавірусом.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.
Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 3 967 осіб;
- летальних випадків – 243;
- одужали – 4 897 осіб;
- здійснили тестувань за добу – 99 270 (зокрема методом ПЛР – 46 361, методом ІФА – 18 658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 251).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 1 451 744 особи;
- одужали - 1 219 773 особи;
- летальних випадків – 28 158;
- провели ПЛР-тестувань – 7 328 468.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 049 випадків;
Вінницька область – 933 випадки;
Волинська область – 261 випадок;
Дніпропетровська область – 693 випадки;
Донецька область – 464 випадки;
Житомирська область – 971 випадок;
Закарпатська - 625 випадків;
Запорізька область – 345 випадків;
Івано-Франківська область – 719 випадків;
Київська область – 913 випадків;
Кіровоградська область – 84 випадки;
Луганська область – 91 випадок;
Львівська область – 879 випадків;
Миколаївська область – 378 випадків;
Одеська область – 767 випадків;
Полтавська область – 244 випадки;
Рівненська область – 380 випадків;
Сумська область – 275 випадків;
Тернопільська область – 399 випадків;
Харківська область – 837 випадків;
Херсонська область – 84 випадки;
Хмельницька область – 605 випадків;
Черкаська область – 313 випадків;
Чернівецька область – 625 випадків;
Чернігівська область – 342 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.
Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 3 967 осіб;
- летальних випадків – 243;
- одужали – 4 897 осіб;
- здійснили тестувань за добу – 99 270 (зокрема методом ПЛР – 46 361, методом ІФА – 18 658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 251).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 1 451 744 особи;
- одужали - 1 219 773 особи;
- летальних випадків – 28 158;
- провели ПЛР-тестувань – 7 328 468.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 049 випадків;
Вінницька область – 933 випадки;
Волинська область – 261 випадок;
Дніпропетровська область – 693 випадки;
Донецька область – 464 випадки;
Житомирська область – 971 випадок;
Закарпатська - 625 випадків;
Запорізька область – 345 випадків;
Івано-Франківська область – 719 випадків;
Київська область – 913 випадків;
Кіровоградська область – 84 випадки;
Луганська область – 91 випадок;
Львівська область – 879 випадків;
Миколаївська область – 378 випадків;
Одеська область – 767 випадків;
Полтавська область – 244 випадки;
Рівненська область – 380 випадків;
Сумська область – 275 випадків;
Тернопільська область – 399 випадків;
Харківська область – 837 випадків;
Херсонська область – 84 випадки;
Хмельницька область – 605 випадків;
Черкаська область – 313 випадків;
Чернівецька область – 625 випадків;
Чернігівська область – 342 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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