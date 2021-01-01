вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку станом на 13 березня

Курс валют у Луцьку станом на 13 березня
Курс долара у Луцьку станом на 12 березня 2021 року такий: купівля – 27.73, а продаж – 27.77.

Євро при купівлі становить – 33.04, продажу – 33.12.

Курс російського рубля: купівля – 0.37, продаж – 0.37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.22, продаж – 7.30.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському місті проводжатимуть зиму
Сьогодні, 09:50
У Турії біля Ковеля знизився рівень води
Сьогодні, 09:26
Курс валют у Луцьку станом на 13 березня
Сьогодні, 09:00
В Україні за добу – більше 13 тисяч нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 08:27
Великий піст 2021: коли починається і чого не можна робити
Сьогодні, 07:33
Схожі новини
Що буде з курсом долара до кінця лютого Що буде з курсом долара до кінця лютого
21 лютий, 20:45
Курс валют у Луцьку станом на 14 лютого Курс валют у Луцьку станом на 14 лютого
14 лютий, 09:22
Курс валют у Луцьку на 30 січня Курс валют у Луцьку на 30 січня
30 січень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 23 січня Курс валют у Луцьку на 23 січня
23 січень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському місті проводжатимуть зиму
Сьогодні, 09:50
 0
У Турії біля Ковеля знизився рівень води
Сьогодні, 09:26
 0
Курс валют у Луцьку станом на 13 березня
Сьогодні, 09:00
 0
В Україні за добу – більше 13 тисяч нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 08:27
 0
Великий піст 2021: коли починається і чого не можна робити
Сьогодні, 07:33
 0
Медіа
відео
1/8