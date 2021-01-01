Волинянин у лісосмузі знайшов дві гранати





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На лісосмузі між Ковелем та Старими Кошарами місцевий мешканець знайшов дві гранати і приніс їх до своєї квартири.



Наступного дня ковельчанин викликав поліцію і повідомив про знахідку, яку залишив на подвір’ї. За фактом незаконного зберігання вибухових речовин правоохоронці відкрили кримінальне провадження.



У судовому засіданні чоловік визнав свою провину. Просив закрити провадження у зв’язку з добровільною здачею гранат поліції.



Суд звільнив ковельчанина від кримінальної відповідальності, а провадження закрив.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про випадок, який трапився у жовтні минулого року, йдеться у недавній ухвалі Ковельського міськрайонного суду.Пише Ковель медіа На лісосмузі між Ковелем та Старими Кошарами місцевий мешканець знайшов дві гранати і приніс їх до своєї квартири.Наступного дня ковельчанин викликав поліцію і повідомив про знахідку, яку залишив на подвір’ї. За фактом незаконного зберігання вибухових речовин правоохоронці відкрили кримінальне провадження.У судовому засіданні чоловік визнав свою провину. Просив закрити провадження у зв’язку з добровільною здачею гранат поліції.Суд звільнив ковельчанина від кримінальної відповідальності, а провадження закрив.Зображення ілюстративне

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