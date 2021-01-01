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Волинянин у лісосмузі знайшов дві гранати

Волинянин у лісосмузі знайшов дві гранати
Про випадок, який трапився у жовтні минулого року, йдеться у недавній ухвалі Ковельського міськрайонного суду.

Пише Ковель медіа.

На лісосмузі між Ковелем та Старими Кошарами місцевий мешканець знайшов дві гранати і приніс їх до своєї квартири.

Наступного дня ковельчанин викликав поліцію і повідомив про знахідку, яку залишив на подвір’ї. За фактом незаконного зберігання вибухових речовин правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

У судовому засіданні чоловік визнав свою провину. Просив закрити провадження у зв’язку з добровільною здачею гранат поліції.

Суд звільнив ковельчанина від кримінальної відповідальності, а провадження закрив.

Зображення ілюстративне

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Теги: граната, Ковель, лісосмуга, поліція
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