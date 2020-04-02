У центральній частині Луцька почали кронувати дерева. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
У Луцьку розпочали кронування дерев, що ростуть на вулиці Лесі Українки. Крони кленів і лип розрослися, гілки затуляють у квартирах сонячне світло.
Про це Суспільному розповіла інженерка департаменту ЖКГ Луцької міськради Людмила Бас.
11 дерев, які знаходяться в аварійному стані, запланували зрізати вже цього року, каже заступник начальника міського відділу екології, біолог Олег Гелета.
Липам та кленам, що ростуть вздовж цієї пішохідної вулиці, понад 40 років, зазначив посадовець. Із його слів, "аварійні" дерева тут довго стояти не зможуть, адже є загроза, що вони можуть впасти.
Формувальну обрізку проводять на прохання мешканців вулиці, розповіла комунальниця Людмила Бас. Кронували 12 березня липу поблизу будинку на вулиці Лесі Українки, 19. На черзі - дерева, що ростуть поруч.
Обкраяли третину від діаметру крони, розповів заступник начальника міського відділу екології, біолог Олег Гелета. Говорить: така обрізка, тобто після завершення вегетації та до її початку, є правильною і деревам не зашкодить.
Нагадаємо, у грудні минулого року в парках обласного центру Волині викорчовували аварійні та уражені шкідниками дерева. Це – дерева на Меморіалі Вічної слави, поблизу Теремнівських ставків та у Дубовому гаю.
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Про це Суспільному розповіла інженерка департаменту ЖКГ Луцької міськради Людмила Бас.
11 дерев, які знаходяться в аварійному стані, запланували зрізати вже цього року, каже заступник начальника міського відділу екології, біолог Олег Гелета.
Липам та кленам, що ростуть вздовж цієї пішохідної вулиці, понад 40 років, зазначив посадовець. Із його слів, "аварійні" дерева тут довго стояти не зможуть, адже є загроза, що вони можуть впасти.
Формувальну обрізку проводять на прохання мешканців вулиці, розповіла комунальниця Людмила Бас. Кронували 12 березня липу поблизу будинку на вулиці Лесі Українки, 19. На черзі - дерева, що ростуть поруч.
Обкраяли третину від діаметру крони, розповів заступник начальника міського відділу екології, біолог Олег Гелета. Говорить: така обрізка, тобто після завершення вегетації та до її початку, є правильною і деревам не зашкодить.
Нагадаємо, у грудні минулого року в парках обласного центру Волині викорчовували аварійні та уражені шкідниками дерева. Це – дерева на Меморіалі Вічної слави, поблизу Теремнівських ставків та у Дубовому гаю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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