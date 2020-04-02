вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центральній частині Луцька почали кронувати дерева. ВІДЕО

У центральній частині Луцька почали кронувати дерева. ВІДЕО
У Луцьку розпочали кронування дерев, що ростуть на вулиці Лесі Українки. Крони кленів і лип розрослися, гілки затуляють у квартирах сонячне світло.

Про це Суспільному розповіла інженерка департаменту ЖКГ Луцької міськради Людмила Бас.

11 дерев, які знаходяться в аварійному стані, запланували зрізати вже цього року, каже заступник начальника міського відділу екології, біолог Олег Гелета.

Липам та кленам, що ростуть вздовж цієї пішохідної вулиці, понад 40 років, зазначив посадовець. Із його слів, "аварійні" дерева тут довго стояти не зможуть, адже є загроза, що вони можуть впасти.

Формувальну обрізку проводять на прохання мешканців вулиці, розповіла комунальниця Людмила Бас. Кронували 12 березня липу поблизу будинку на вулиці Лесі Українки, 19. На черзі - дерева, що ростуть поруч.

Обкраяли третину від діаметру крони, розповів заступник начальника міського відділу екології, біолог Олег Гелета. Говорить: така обрізка, тобто після завершення вегетації та до її початку, є правильною і деревам не зашкодить.

Нагадаємо, у грудні минулого року в парках обласного центру Волині викорчовували аварійні та уражені шкідниками дерева. Це – дерева на Меморіалі Вічної слави, поблизу Теремнівських ставків та у Дубовому гаю.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дерева, кронування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донбасі від снайперської кулі загинув український військовий
Сьогодні, 11:25
У Луцьку розшукують водія мікроавтобуса, який пошкодив шлагбаум. ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
У центральній частині Луцька почали кронувати дерева. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
Волинянин у лісосмузі знайшов дві гранати
Сьогодні, 10:16
У волинському місті проводжатимуть зиму
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
Лучанка просить кронувати дерева через недостачу світла у квартирі Лучанка просить кронувати дерева через недостачу світла у квартирі
02 квітень, 2020, 06:13
Екоінспекція перевірить «варварське» кронування дерев у Луцьку Екоінспекція перевірить «варварське» кронування дерев у Луцьку
17 березень, 2017, 14:26
Кронувати дерева у Луцьку - дороге задоволення Кронувати дерева у Луцьку - дороге задоволення
15 березень, 2016, 20:52
Староста організував впорядкування сільського кладовища у громаді на Волині. ФОТО Староста організував впорядкування сільського кладовища у громаді на Волині. ФОТО
28 лютий, 03:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донбасі від снайперської кулі загинув український військовий
Сьогодні, 11:25
 0
У Луцьку розшукують водія мікроавтобуса, який пошкодив шлагбаум. ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
 0
У центральній частині Луцька почали кронувати дерева. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
 0
Волинянин у лісосмузі знайшов дві гранати
Сьогодні, 10:16
 0
У волинському місті проводжатимуть зиму
Сьогодні, 09:50
 0
Медіа
відео
1/8