У Луцьку розшукують водія мікроавтобуса, який пошкодив шлагбаум. ВІДЕО





Відео інциденту опублікував Павло Євтодюк у соцмережі facebook, пише



"Дядьку шофер, голова сива, а такі ганебні вчинки коїте! До подання заяви в поліцію, радимо повернутися на місце пригоди і завітати до офісу "Волинської обласної Спілки ветеранів Афганістану". На вас там чекають", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Молоді біля будівлі "Волинської обласної Спілки ветеранів Афганістану" водій на мікроавтобусі пошкодив шлагбаум.Відео інциденту опублікуваву соцмережі facebook, пише Волиньua "Дядьку шофер, голова сива, а такі ганебні вчинки коїте! До подання заяви в поліцію, радимо повернутися на місце пригоди і завітати до офісу "Волинської обласної Спілки ветеранів Афганістану". На вас там чекають", - йдеться у дописі.

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