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У Луцьку розшукують водія мікроавтобуса, який пошкодив шлагбаум. ВІДЕО

У Луцьку розшукують водія мікроавтобуса, який пошкодив шлагбаум. ВІДЕО
У Луцьку на проспекті Молоді біля будівлі "Волинської обласної Спілки ветеранів Афганістану" водій на мікроавтобусі пошкодив шлагбаум.

Відео інциденту опублікував Павло Євтодюк у соцмережі facebook, пише Волиньua.

"Дядьку шофер, голова сива, а такі ганебні вчинки коїте! До подання заяви в поліцію, радимо повернутися на місце пригоди і завітати до офісу "Волинської обласної Спілки ветеранів Афганістану". На вас там чекають", - йдеться у дописі.


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Теги: мікроавтобус, шлагбаум
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