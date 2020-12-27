У Луцьку розшукують водія мікроавтобуса, який пошкодив шлагбаум. ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
У Луцьку на проспекті Молоді біля будівлі "Волинської обласної Спілки ветеранів Афганістану" водій на мікроавтобусі пошкодив шлагбаум.
Відео інциденту опублікував Павло Євтодюк у соцмережі facebook, пише Волиньua.
"Дядьку шофер, голова сива, а такі ганебні вчинки коїте! До подання заяви в поліцію, радимо повернутися на місце пригоди і завітати до офісу "Волинської обласної Спілки ветеранів Афганістану". На вас там чекають", - йдеться у дописі.
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Відео інциденту опублікував Павло Євтодюк у соцмережі facebook, пише Волиньua.
"Дядьку шофер, голова сива, а такі ганебні вчинки коїте! До подання заяви в поліцію, радимо повернутися на місце пригоди і завітати до офісу "Волинської обласної Спілки ветеранів Афганістану". На вас там чекають", - йдеться у дописі.
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