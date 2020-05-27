На Донбасі від снайперської кулі загинув український військовий





Про це інформує



Снайперська куля влучила у бійця ЗСУ, внаслідок отриманих травм він загинув.



"Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення не сумісні з життям", – йдеться у повідомленні.



Про порушення мирних домовленостей повідомили Організацію з безпеки та співробітництва в Європі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 березня поблизу населеного пункту Мар’їнка російські найманці обстріляли українські позиції.Про це інформує оперативно-тактичне угропування Схід Снайперська куля влучила у бійця ЗСУ, внаслідок отриманих травм він загинув."Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення не сумісні з життям", – йдеться у повідомленні.Про порушення мирних домовленостей повідомили Організацію з безпеки та співробітництва в Європі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію