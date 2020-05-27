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На Донбасі від снайперської кулі загинув український військовий

На Донбасі від снайперської кулі загинув український військовий
13 березня поблизу населеного пункту Мар’їнка російські найманці обстріляли українські позиції.

Про це інформує оперативно-тактичне угропування Схід.

Снайперська куля влучила у бійця ЗСУ, внаслідок отриманих травм він загинув.

"Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення не сумісні з життям", – йдеться у повідомленні.

Про порушення мирних домовленостей повідомили Організацію з безпеки та співробітництва в Європі.


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Теги: військовий, ООС, снайпер, обстріл, смерть
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