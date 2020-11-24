Звільнення працівників та оптимізація відділів: у найближчі місяці у Луцькраді планують реорганізацію

Ігор Поліщук під час програми «Актуально» на



«Не зовсім задоволений. Не всіма начальниками управлінь, відділів та департаментів у міській раді я задоволений. Ми готуємо реорганізацію штатної структури у міській раді, під час якої якісь управління та відділи будуть ліквідовані, якісь управління будуть укрупнені і безумовно, що буде певна оптимізація», – зазначив Ігор Поліщук



Крім того очільник міста додав, що проект рішення про реорганізацію буде винесений на сесію вже у квітні чи травні.



Хто втратить роботу та посади Ігор Поліщук поки не каже, але звільнення точно будуть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про реорганізацію в Луцькій міській раді розповів міський головапід час програми «Актуально» на 12 каналі . Зазначив, що не задоволений роботою усіх підлеглих.«Не зовсім задоволений. Не всіма начальниками управлінь, відділів та департаментів у міській раді я задоволений. Ми готуємо реорганізацію штатної структури у міській раді, під час якої якісь управління та відділи будуть ліквідовані, якісь управління будуть укрупнені і безумовно, що буде певна оптимізація», – зазначив Ігор ПоліщукКрім того очільник міста додав, що проект рішення про реорганізацію буде винесений на сесію вже у квітні чи травні.Хто втратить роботу та посади Ігор Поліщук поки не каже, але звільнення точно будуть.

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