Звільнення працівників та оптимізація відділів: у найближчі місяці у Луцькраді планують реорганізацію
Сьогодні, 11:42
Про реорганізацію в Луцькій міській раді розповів міський голова Ігор Поліщук під час програми «Актуально» на 12 каналі. Зазначив, що не задоволений роботою усіх підлеглих.
«Не зовсім задоволений. Не всіма начальниками управлінь, відділів та департаментів у міській раді я задоволений. Ми готуємо реорганізацію штатної структури у міській раді, під час якої якісь управління та відділи будуть ліквідовані, якісь управління будуть укрупнені і безумовно, що буде певна оптимізація», – зазначив Ігор Поліщук
Крім того очільник міста додав, що проект рішення про реорганізацію буде винесений на сесію вже у квітні чи травні.
Хто втратить роботу та посади Ігор Поліщук поки не каже, але звільнення точно будуть.
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«Не зовсім задоволений. Не всіма начальниками управлінь, відділів та департаментів у міській раді я задоволений. Ми готуємо реорганізацію штатної структури у міській раді, під час якої якісь управління та відділи будуть ліквідовані, якісь управління будуть укрупнені і безумовно, що буде певна оптимізація», – зазначив Ігор Поліщук
Крім того очільник міста додав, що проект рішення про реорганізацію буде винесений на сесію вже у квітні чи травні.
Хто втратить роботу та посади Ігор Поліщук поки не каже, але звільнення точно будуть.
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