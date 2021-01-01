Повідомили, як волиняни можуть записатися на щеплення проти коронавірусу залишками доз вакцин





Про це інформує



Зокрема, першочергово рекомендується вакцинувати пріоритетні групи ризику з наступного етапу. Пріоритетними є всі медичні працівники, а також люди віком від 80 років, соціальні працівники та інші працівники соціальної сфери.



У разі відсутності можливості вакцинації визначених груп із другого етапу для популяризації вакцинації рекомендується залучати публічних та громадських діячів:



1. Ветеранів АТО/ООС;

2. Народних депутатів України, керівників центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування, лідерів і представників релігійних організацій;

3. Видатних письменників, журналістів, спортсменів, музикантів, акторів, співаків, інших діячів сфери культури, які старші 60 років.



Відтак, Волинський обласний центр громадського здоров’я спільно із обласною державною адміністрацією буде формувати списки публічних та громадських діячів за допомогою google форми, яку можна заповнити



Щеплення — добровільні й безоплатні. Всі зареєстровані вакцини — безпечні й ефективно формують імунітет.



Довідково: Вакцина Covishield/AstraZeneca поставляється в Україну в багатодозних флаконах. Кожен флакон вакцини Covishield/AstraZeneca містить 10 доз препарату. Після відкриття флакону, вакцина має бути використана протягом 6 годин, скільки і триває одна сесія мобільної виїзної бригади. Повторне охолодження вже відкритого флакона або використання його після 6 годин із моменту відкриття заборонене. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Публічні та громадські діячі, учасники бойових дій та відомі особи старші за 60 років у Волинської області можуть претендувати на залишки доз вакцин проти COVID-19.Про це інформує Волинська облдержадміністрація Зокрема, першочергово рекомендується вакцинувати пріоритетні групи ризику з наступного етапу. Пріоритетними є всі медичні працівники, а також люди віком від 80 років, соціальні працівники та інші працівники соціальної сфери.У разі відсутності можливості вакцинації визначених груп із другого етапу для популяризації вакцинації рекомендується залучати публічних та громадських діячів:1. Ветеранів АТО/ООС;2. Народних депутатів України, керівників центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування, лідерів і представників релігійних організацій;3. Видатних письменників, журналістів, спортсменів, музикантів, акторів, співаків, інших діячів сфери культури, які старші 60 років.Відтак, Волинський обласний центр громадського здоров’я спільно із обласною державною адміністрацією буде формувати списки публічних та громадських діячів за допомогою google форми, яку можна заповнити за посиланням Щеплення — добровільні й безоплатні. Всі зареєстровані вакцини — безпечні й ефективно формують імунітет.Вакцина Covishield/AstraZeneca поставляється в Україну в багатодозних флаконах. Кожен флакон вакцини Covishield/AstraZeneca містить 10 доз препарату. Після відкриття флакону, вакцина має бути використана протягом 6 годин, скільки і триває одна сесія мобільної виїзної бригади. Повторне охолодження вже відкритого флакона або використання його після 6 годин із моменту відкриття заборонене. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані.

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