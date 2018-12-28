На Волині водія грейдера спіймали п'яним за кермом
Сьогодні, 04:33
У Шацьку судили водія грейдера, який керував транспортним засобом напідпитку.
Про це повідомляє Район.Шацьк.
4 лютого близько 10 години ранку поліціянти на автодорозі Піща-Шацьк зупинили водія грейдера. Як виявилося, чоловік кермував у нетверезому стані.
Винність у правопорушенні довели даними, викладеними в протоколі. Водій в судовому засіданні свою винуватість визнав повністю.
Суд призначив йому штраф – 10200 гривень та позбавив права керування транспортними засобами на один рік.
Окрім цього осуджений має сплати в дохід держави судовий збір у розмірі 454 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Район.Шацьк.
4 лютого близько 10 години ранку поліціянти на автодорозі Піща-Шацьк зупинили водія грейдера. Як виявилося, чоловік кермував у нетверезому стані.
Винність у правопорушенні довели даними, викладеними в протоколі. Водій в судовому засіданні свою винуватість визнав повністю.
Суд призначив йому штраф – 10200 гривень та позбавив права керування транспортними засобами на один рік.
Окрім цього осуджений має сплати в дохід держави судовий збір у розмірі 454 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині водія грейдера спіймали п'яним за кермом
Сьогодні, 04:33
На Одещині діти масово отруїлися у шкільній їдальні
Сьогодні, 03:08
SpaceX почала тестувати супутниковий інтернет Starlink у Німеччині та Новій Зеландії
Сьогодні, 02:25