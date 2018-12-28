На Волині водія грейдера спіймали п'яним за кермом





Про це повідомляє



4 лютого близько 10 години ранку поліціянти на автодорозі Піща-Шацьк зупинили водія грейдера. Як виявилося, чоловік кермував у нетверезому стані.



Винність у правопорушенні довели даними, викладеними в протоколі. Водій в судовому засіданні свою винуватість визнав повністю.



Суд призначив йому штраф – 10200 гривень та позбавив права керування транспортними засобами на один рік.



Окрім цього осуджений має сплати в дохід держави судовий збір у розмірі 454 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацьку судили водія грейдера, який керував транспортним засобом напідпитку.Про це повідомляє Район.Шацьк 4 лютого близько 10 години ранку поліціянти на автодорозі Піща-Шацьк зупинили водія грейдера. Як виявилося, чоловік кермував у нетверезому стані.Винність у правопорушенні довели даними, викладеними в протоколі. Водій в судовому засіданні свою винуватість визнав повністю.Суд призначив йому штраф – 10200 гривень та позбавив права керування транспортними засобами на один рік.Окрім цього осуджений має сплати в дохід держави судовий збір у розмірі 454 гривні.

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