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На Волині водія грейдера спіймали п'яним за кермом

На Волині водія грейдера спіймали п'яним за кермом
У Шацьку судили водія грейдера, який керував транспортним засобом напідпитку.

Про це повідомляє Район.Шацьк.

4 лютого близько 10 години ранку поліціянти на автодорозі Піща-Шацьк зупинили водія грейдера. Як виявилося, чоловік кермував у нетверезому стані.

Винність у правопорушенні довели даними, викладеними в протоколі. Водій в судовому засіданні свою винуватість визнав повністю.

Суд призначив йому штраф – 10200 гривень та позбавив права керування транспортними засобами на один рік.

Окрім цього осуджений має сплати в дохід держави судовий збір у розмірі 454 гривні.

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Теги: Шацьк, грейдер, суд, п'яний, водій
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