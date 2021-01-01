МОЗ оновило карантинний розподіл: Волинь – у «жовтій» зоні





Про це інформує



Згідно з ним, у "червоній" зоні опинилися Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька області. У "помаранчевій" зоні опинилися місто Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська області.



Зокрема, показник госпіталізацій перевищує 60 на 100 тисяч населення станом на 12 березня перевищений у місті Києві, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.



У "жовтій" зоні - Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.



Так, при визначеному показнику рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення, у Києві цей показник станом на 12 березня складає 75,4, у Вінницькій області - 123,6, у Житомирській області - 92,6; у Закарпатській області - 87,6; в Івано-Франківській області - 131,3; у Миколаївській області - 81,2, у Хмельницькій області - 68,0; Тернопільській області - 60,1, у Чернівецькій області - 90,2.



Найвищий показник завантаженості ліжок з киснем станом у Закарпатській області - 66,9%.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. МОЗ оновило розподіл на карантинні зони. Зокрема, показник госпіталізацій перевищує 60 на 100 тисяч населення станом на 12 березня у 8 областях.Про це інформує пресслужба міністерства Згідно з ним, у "червоній" зоні опинилися Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька області. У "помаранчевій" зоні опинилися місто Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська області.Зокрема, показник госпіталізацій перевищує 60 на 100 тисяч населення станом на 12 березня перевищений у місті Києві, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.У "жовтій" зоні -, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.Так, при визначеному показнику рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення, у Києві цей показник станом на 12 березня складає 75,4, у Вінницькій області - 123,6, у Житомирській області - 92,6; у Закарпатській області - 87,6; в Івано-Франківській області - 131,3; у Миколаївській області - 81,2, у Хмельницькій області - 68,0; Тернопільській області - 60,1, у Чернівецькій області - 90,2.Найвищий показник завантаженості ліжок з киснем станом у Закарпатській області - 66,9%.

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