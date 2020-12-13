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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За минулу добу від коронавірусу померло 3 волинян

За минулу добу від коронавірусу померло 3 волинян
За минулу добу на Волині зареєстрували 261 випадок захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Зокрема, нові випадки виявили у:

м. Луцьк – 69,
Луцький район – 28,
Горохівський район – 16,
Ківерцівський район – 37,
м. Нововолинськ – 27,
Володимир-Волинський район – 5,
Іваничівський район – 5,
Локачинський район – 4,
Ковельський район – 18,
Шацький район – 1,
Старовижівський район – 7,
Ратнівський район – 8,
Турійський район – 8,
Камінь-Каширський район – 5,
Любешівський район – 8,
Маневицький район — 15.

Усього станом на 13 березня в області зареєстрували 42 234 випадки.

Одужали – 38 473 особи (за останню добу – 164).

Летальні випадки – 671 (за останню добу — 3 в м. Луцьк).

Методом ПЛР всього обстежили 170 141 особу, за минулу добу обстежили — 922 особи.

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Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба
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