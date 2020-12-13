За минулу добу від коронавірусу померло 3 волинян
Сьогодні, 13:13
За минулу добу на Волині зареєстрували 261 випадок захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.
Зокрема, нові випадки виявили у:
м. Луцьк – 69,
Луцький район – 28,
Горохівський район – 16,
Ківерцівський район – 37,
м. Нововолинськ – 27,
Володимир-Волинський район – 5,
Іваничівський район – 5,
Локачинський район – 4,
Ковельський район – 18,
Шацький район – 1,
Старовижівський район – 7,
Ратнівський район – 8,
Турійський район – 8,
Камінь-Каширський район – 5,
Любешівський район – 8,
Маневицький район — 15.
Усього станом на 13 березня в області зареєстрували 42 234 випадки.
Одужали – 38 473 особи (за останню добу – 164).
Летальні випадки – 671 (за останню добу — 3 в м. Луцьк).
Методом ПЛР всього обстежили 170 141 особу, за минулу добу обстежили — 922 особи.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.
Зокрема, нові випадки виявили у:
м. Луцьк – 69,
Луцький район – 28,
Горохівський район – 16,
Ківерцівський район – 37,
м. Нововолинськ – 27,
Володимир-Волинський район – 5,
Іваничівський район – 5,
Локачинський район – 4,
Ковельський район – 18,
Шацький район – 1,
Старовижівський район – 7,
Ратнівський район – 8,
Турійський район – 8,
Камінь-Каширський район – 5,
Любешівський район – 8,
Маневицький район — 15.
Усього станом на 13 березня в області зареєстрували 42 234 випадки.
Одужали – 38 473 особи (за останню добу – 164).
Летальні випадки – 671 (за останню добу — 3 в м. Луцьк).
Методом ПЛР всього обстежили 170 141 особу, за минулу добу обстежили — 922 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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