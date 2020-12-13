За минулу добу від коронавірусу померло 3 волинян





Про це повідомляє



Зокрема, нові випадки виявили у:



м. Луцьк – 69,

Луцький район – 28,

Горохівський район – 16,

Ківерцівський район – 37,

м. Нововолинськ – 27,

Володимир-Волинський район – 5,

Іваничівський район – 5,

Локачинський район – 4,

Ковельський район – 18,

Шацький район – 1,

Старовижівський район – 7,

Ратнівський район – 8,

Турійський район – 8,

Камінь-Каширський район – 5,

Любешівський район – 8,

Маневицький район — 15.



Усього станом на 13 березня в області зареєстрували 42 234 випадки.



Одужали – 38 473 особи (за останню добу – 164).



Летальні випадки – 671 (за останню добу — 3 в м. Луцьк).



Методом ПЛР всього обстежили 170 141 особу, за минулу добу обстежили — 922 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 261 випадок захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України Зокрема, нові випадки виявили у:м. Луцьк – 69,Луцький район – 28,Горохівський район – 16,Ківерцівський район – 37,м. Нововолинськ – 27,Володимир-Волинський район – 5,Іваничівський район – 5,Локачинський район – 4,Ковельський район – 18,Шацький район – 1,Старовижівський район – 7,Ратнівський район – 8,Турійський район – 8,Камінь-Каширський район – 5,Любешівський район – 8,Маневицький район — 15.Усього станом на 13 березня в області зареєстрували 42 234 випадки.Одужали – 38 473 особи (за останню добу – 164).Летальні випадки – 671 (за останню добу — 3 в м. Луцьк).Методом ПЛР всього обстежили 170 141 особу, за минулу добу обстежили — 922 особи.

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