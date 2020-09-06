вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За домашнє насилля волинянин відбувся штрафом

За домашнє насилля волинянин відбувся штрафом
Локачинський районний суд розглянув кримінальне провадження про обвинувачення чоловіка у вчиненні кримінального проступку.

Про це йдеться у вироку районного суду від 5 березня. Пише Район. Локачі.

Так, досудовим розслідуванням встановили, що чоловік 5 лютого під час конфлікту, вдарив свою дружину кулаком в ділянку носа, внаслідок чого у неї виникли синці на обличчі.

У суді його визнали винним у вчиненні кримінального проступку та призначили йому покарання у вигляді штрафу 680 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: домашнє насилля, суд, штраф, кулак, ніс, дружина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За домашнє насилля волинянин відбувся штрафом
Сьогодні, 15:41
Відійшла у вічність доцент кафедри луцького університету
Сьогодні, 15:12
На Рівненщині школярі на Audi злетіли з траси: водій загинув, троє пасажирів – у реанімації. ФОТО
Сьогодні, 14:29
На Волині інспектора-прикордонника неодноразово заставали п'яним на робочому місці
Сьогодні, 13:51
За минулу добу від коронавірусу померло 3 волинян
Сьогодні, 13:13
Схожі новини
Волинянина судили за домашнє насилля над батьком, у якого немає обох ніг Волинянина судили за домашнє насилля над батьком, у якого немає обох ніг
22 лютий, 03:23
Суд оштрафував волинянина, який ображав дружину та дочку Суд оштрафував волинянина, який ображав дружину та дочку
06 вересень, 2020, 03:38
Волинянин заплатить штраф за те, що ображав свою співмешканку Волинянин заплатить штраф за те, що ображав свою співмешканку
01 липень, 2020, 22:25
Волинянин, якого судили за «п'яне» водіння, переконував, що за кермом був його син Волинянин, якого судили за «п'яне» водіння, переконував, що за кермом був його син
27 лютий, 01:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За домашнє насилля волинянин відбувся штрафом
Сьогодні, 15:41
 0
Відійшла у вічність доцент кафедри луцького університету
Сьогодні, 15:12
 0
На Рівненщині школярі на Audi злетіли з траси: водій загинув, троє пасажирів – у реанімації. ФОТО
Сьогодні, 14:29
 0
На Волині інспектора-прикордонника неодноразово заставали п'яним на робочому місці
Сьогодні, 13:51
 0
За минулу добу від коронавірусу померло 3 волинян
Сьогодні, 13:13
 0
Медіа
відео
1/8