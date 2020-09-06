За домашнє насилля волинянин відбувся штрафом





Про це йдеться у вироку районного суду від 5 березня. Пише



Так, досудовим розслідуванням встановили, що чоловік 5 лютого під час конфлікту, вдарив свою дружину кулаком в ділянку носа, внаслідок чого у неї виникли синці на обличчі.



У суді його визнали винним у вчиненні кримінального проступку та призначили йому покарання у вигляді штрафу 680 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Локачинський районний суд розглянув кримінальне провадження про обвинувачення чоловіка у вчиненні кримінального проступку.Про це йдеться у вироку районного суду від 5 березня. Пише Район. Локачі Так, досудовим розслідуванням встановили, що чоловік 5 лютого під час конфлікту, вдарив свою дружину кулаком в ділянку носа, внаслідок чого у неї виникли синці на обличчі.У суді його визнали винним у вчиненні кримінального проступку та призначили йому покарання у вигляді штрафу 680 гривень.

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