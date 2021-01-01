На Рівненщині школярі на Audi злетіли з траси: водій загинув, троє пасажирів – у реанімації. ФОТО
Сьогодні, 14:29
Повідомлення про автопригоду між селами Антонівка та Нетреба Вараського району до поліції надійшло 12 березня о 21:30.
Про це інформує поліція Рівненської області.
Слідчо-оперативна група встановила, що 16-річний водій автомобіля «Audi А6», житель села Великі Цепцевичі, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням і виїхав за межі проїзної частини, де врізався у дерево.
Унаслідок ДТП неповнолітній кермувальник загинув на місці. У потерпілих 14-річної дівчини та 16-річного хлопця діагностували політравму, а у 15-річної — відкриту черепно-мозкову травму, перелом ноги, травматичну ампутацію пальця руки.
Усі троє — жителі Малих та Великих Цепцевичів, учні місцевих шкіл, перебувають у реанімації.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування.
Транспортний засіб належить родичеві загиблого неповнолітнього. Попередньо відомо, що підлітки вирішили покататися. У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини ДТП.
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Про це інформує поліція Рівненської області.
Слідчо-оперативна група встановила, що 16-річний водій автомобіля «Audi А6», житель села Великі Цепцевичі, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням і виїхав за межі проїзної частини, де врізався у дерево.
Унаслідок ДТП неповнолітній кермувальник загинув на місці. У потерпілих 14-річної дівчини та 16-річного хлопця діагностували політравму, а у 15-річної — відкриту черепно-мозкову травму, перелом ноги, травматичну ампутацію пальця руки.
Усі троє — жителі Малих та Великих Цепцевичів, учні місцевих шкіл, перебувають у реанімації.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування.
Транспортний засіб належить родичеві загиблого неповнолітнього. Попередньо відомо, що підлітки вирішили покататися. У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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