вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині школярі на Audi злетіли з траси: водій загинув, троє пасажирів – у реанімації. ФОТО

На Рівненщині школярі на Audi злетіли з траси: водій загинув, троє пасажирів – у реанімації. ФОТО
Повідомлення про автопригоду між селами Антонівка та Нетреба Вараського району до поліції надійшло 12 березня о 21:30.

Про це інформує поліція Рівненської області.

Слідчо-оперативна група встановила, що 16-річний водій автомобіля «Audi А6», житель села Великі Цепцевичі, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням і виїхав за межі проїзної частини, де врізався у дерево.

Унаслідок ДТП неповнолітній кермувальник загинув на місці. У потерпілих 14-річної дівчини та 16-річного хлопця діагностували політравму, а у 15-річної — відкриту черепно-мозкову травму, перелом ноги, травматичну ампутацію пальця руки.

На Рівненщині школярі на Audi злетіли з траси: водій загинув, троє пасажирів – у реанімації. ФОТО
На Рівненщині школярі на Audi злетіли з траси: водій загинув, троє пасажирів – у реанімації. ФОТО

Усі троє — жителі Малих та Великих Цепцевичів, учні місцевих шкіл, перебувають у реанімації.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування.

На Рівненщині школярі на Audi злетіли з траси: водій загинув, троє пасажирів – у реанімації. ФОТО
На Рівненщині школярі на Audi злетіли з траси: водій загинув, троє пасажирів – у реанімації. ФОТО

Транспортний засіб належить родичеві загиблого неповнолітнього. Попередньо відомо, що підлітки вирішили покататися. У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини ДТП.
На Рівненщині школярі на Audi злетіли з траси: водій загинув, троє пасажирів – у реанімації. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, школярі, Рівненщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині школярі на Audi злетіли з траси: водій загинув, троє пасажирів – у реанімації. ФОТО
Сьогодні, 14:29
На Волині інспектора-прикордонника неодноразово заставали п'яним на робочому місці
Сьогодні, 13:51
За минулу добу від коронавірусу померло 3 волинян
Сьогодні, 13:13
МОЗ оновило карантинний розподіл: Волинь – у «жовтій» зоні
Сьогодні, 12:44
Повідомили, як волиняни можуть записатися на щеплення проти коронавірусу залишками доз вакцин
Сьогодні, 12:07
Схожі новини
На Рівненщині водій за кермом BMW X6 збив мотоцикліста На Рівненщині водій за кермом BMW X6 збив мотоцикліста
07 березень, 15:17
На Рівненщині вантажівка протаранила відбійник: дорога засипана борошном На Рівненщині вантажівка протаранила відбійник: дорога засипана борошном
06 березень, 10:15
На Рівненщині водій збив 16-річного хлопця і лишив його помирати посеред дороги На Рівненщині водій збив 16-річного хлопця і лишив його помирати посеред дороги
05 лютий, 04:16
На Рівненщині дитина ледь не потрапила під колеса маршрутки, коли спускалася з гірки. ФОТО На Рівненщині дитина ледь не потрапила під колеса маршрутки, коли спускалася з гірки. ФОТО
19 січень, 12:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині школярі на Audi злетіли з траси: водій загинув, троє пасажирів – у реанімації. ФОТО
Сьогодні, 14:29
 0
На Волині інспектора-прикордонника неодноразово заставали п'яним на робочому місці
Сьогодні, 13:51
 0
За минулу добу від коронавірусу померло 3 волинян
Сьогодні, 13:13
 0
МОЗ оновило карантинний розподіл: Волинь – у «жовтій» зоні
Сьогодні, 12:44
 0
Повідомили, як волиняни можуть записатися на щеплення проти коронавірусу залишками доз вакцин
Сьогодні, 12:07
 0
Медіа
відео
1/8