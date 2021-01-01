Відійшла у вічність доцент кафедри луцького університету
Сьогодні, 15:12
Перестало битися серце талановитої науковиці, доцентки кафедри фізики та вищої математики ЛНТУ Світлани Михайлівни Лісковець.
Про це інформують на фейсбук-сторінці закладу.
"Немає доречних слів, аби описати смуток і біль рідних від утрати матері, дружини, близької людини. Для колективу Луцького НТУ це трагічне повідомлення глибоким болем обізвалось для усіх, хто пліч-о-пліч працював зі Світланою Михайлівною.
Висловлюємо найщиріші слова співчуття і підтримки родині померлої. Ми глибоко сумуємо разом із вами і розділяємо ваш біль.
Світла пам’ять…", - йдеться в дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Світлани Михайлівни.
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Про це інформують на фейсбук-сторінці закладу.
"Немає доречних слів, аби описати смуток і біль рідних від утрати матері, дружини, близької людини. Для колективу Луцького НТУ це трагічне повідомлення глибоким болем обізвалось для усіх, хто пліч-о-пліч працював зі Світланою Михайлівною.
Висловлюємо найщиріші слова співчуття і підтримки родині померлої. Ми глибоко сумуємо разом із вами і розділяємо ваш біль.
Світла пам’ять…", - йдеться в дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Світлани Михайлівни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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