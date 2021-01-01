Відійшла у вічність доцент кафедри луцького університету

Світлани Михайлівни Лісковець.



Про це інформують на



"Немає доречних слів, аби описати смуток і біль рідних від утрати матері, дружини, близької людини. Для колективу Луцького НТУ це трагічне повідомлення глибоким болем обізвалось для усіх, хто пліч-о-пліч працював зі Світланою Михайлівною.



Висловлюємо найщиріші слова співчуття і підтримки родині померлої. Ми глибоко сумуємо разом із вами і розділяємо ваш біль.

Світла пам’ять…", - йдеться в дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Світлани Михайлівни.

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