вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вночі вітер зірвав дах монастиря поблизу Луцька. ВІДЕО

Вночі вітер зірвав дах монастиря поблизу Луцька. ВІДЕО
Під загрозою руйнування одна з найдавніших святинь православ’я. У Свято-Миколаївському Жидичинському монастирі обірвало дах. Величезну діру ченці намагаються залатати, втім певності, що наступної ночі не зірве знову – немає.

У чиїх руках порятунок національної архітектурної пам’ятки та улюбленого місця паломництва волинян, – з’ясовували журналісти 12 каналу.

Минулої ночі ченці Свято-Миколаївського монастиря не лишень ревно молилися, а й усіма силами намагалися втримати покрівлю своєї обителі під рвучким вітром. Діри уже взялися латати самотужки. Та чи завтра не зіятимуть в іншому місці певності жодної. Трьохсотлітня покрівля давно потребує капітального ремонту. І загрожує цілісності усієї будівлі.

Монастир – пам’ятка національного значення. Отже, будь-які роботи тут мають бути погоджені державою. Наприкінці минулого року до столиці надіслали експертний висновок про необхідність термінових робіт. Відповіді чекають і досі.

Скільки чекати не знають і в обласному відділі збереження культурних пам’яток. Відтак, ченці переймаються, чи буде що ремонтувати, коли дозвіл нарешті надійде.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Жидичин, монастир, дах, вітер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вночі вітер зірвав дах монастиря поблизу Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 16:24
За домашнє насилля волинянин відбувся штрафом
Сьогодні, 15:41
Відійшла у вічність доцент кафедри луцького університету
Сьогодні, 15:12
На Рівненщині школярі на Audi злетіли з траси: водій загинув, троє пасажирів – у реанімації. ФОТО
Сьогодні, 14:29
На Волині інспектора-прикордонника неодноразово заставали п'яним на робочому місці
Сьогодні, 13:51
Схожі новини
У селі поблизу Луцька хочуть відновити каплицю У селі поблизу Луцька хочуть відновити каплицю
06 листопад, 2020, 05:05
На Кіровоградщині та Миколаївщині сильний вітер позривав дахи зі шкіл і будівель. ФОТО На Кіровоградщині та Миколаївщині сильний вітер позривав дахи зі шкіл і будівель. ФОТО
17 жовтень, 2020, 22:51
У Жидичині при монастирі влаштували арт-пікнік для порятунку онкохворої дитини У Жидичині при монастирі влаштували арт-пікнік для порятунку онкохворої дитини
06 липень, 2020, 13:00
У Жидичинському монастирі відновили древню усипальницю У Жидичинському монастирі відновили древню усипальницю
15 лютий, 2020, 21:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вночі вітер зірвав дах монастиря поблизу Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 16:24
 0
За домашнє насилля волинянин відбувся штрафом
Сьогодні, 15:41
 0
Відійшла у вічність доцент кафедри луцького університету
Сьогодні, 15:12
 0
На Рівненщині школярі на Audi злетіли з траси: водій загинув, троє пасажирів – у реанімації. ФОТО
Сьогодні, 14:29
 0
На Волині інспектора-прикордонника неодноразово заставали п'яним на робочому місці
Сьогодні, 13:51
 0
Медіа
відео
1/8