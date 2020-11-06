Вночі вітер зірвав дах монастиря поблизу Луцька. ВІДЕО





У чиїх руках порятунок національної архітектурної пам’ятки та улюбленого місця паломництва волинян, – з’ясовували журналісти



Минулої ночі ченці Свято-Миколаївського монастиря не лишень ревно молилися, а й усіма силами намагалися втримати покрівлю своєї обителі під рвучким вітром. Діри уже взялися латати самотужки. Та чи завтра не зіятимуть в іншому місці певності жодної. Трьохсотлітня покрівля давно потребує капітального ремонту. І загрожує цілісності усієї будівлі.



Монастир – пам’ятка національного значення. Отже, будь-які роботи тут мають бути погоджені державою. Наприкінці минулого року до столиці надіслали експертний висновок про необхідність термінових робіт. Відповіді чекають і досі.



Скільки чекати не знають і в обласному відділі збереження культурних пам’яток. Відтак, ченці переймаються, чи буде що ремонтувати, коли дозвіл нарешті надійде.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під загрозою руйнування одна з найдавніших святинь православ’я. У Свято-Миколаївському Жидичинському монастирі обірвало дах. Величезну діру ченці намагаються залатати, втім певності, що наступної ночі не зірве знову – немає.У чиїх руках порятунок національної архітектурної пам’ятки та улюбленого місця паломництва волинян, – з’ясовували журналісти 12 каналу Минулої ночі ченці Свято-Миколаївського монастиря не лишень ревно молилися, а й усіма силами намагалися втримати покрівлю своєї обителі під рвучким вітром. Діри уже взялися латати самотужки. Та чи завтра не зіятимуть в іншому місці певності жодної. Трьохсотлітня покрівля давно потребує капітального ремонту. І загрожує цілісності усієї будівлі.Монастир – пам’ятка національного значення. Отже, будь-які роботи тут мають бути погоджені державою. Наприкінці минулого року до столиці надіслали експертний висновок про необхідність термінових робіт. Відповіді чекають і досі.Скільки чекати не знають і в обласному відділі збереження культурних пам’яток. Відтак, ченці переймаються, чи буде що ремонтувати, коли дозвіл нарешті надійде.

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