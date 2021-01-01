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На Волині до Дня українського добровольця відбудеться марш патріотів

На Волині до Дня українського добровольця відбудеться марш патріотів
У Ковелі відзначать День українського добровольця. Зокрема, планують провести марш патріотів.

Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.

14 березня у Ковелі відбудуться заходи до Дня українського добровольця:

Об 11.30 – марш патріотів (від парку Тараса Шевченка до пам’ятника борцям за волю України);
Об 11.45 – мітинг, приурочений Дню українського добровольця (біля пам’ятника борцям за волю України).

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Теги: Ковель, День українського добровольця, марш патріотів
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Коментарі 1
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Всіх підряд не братимуть на марш, бо бюджет не резіновий. А задурно топати можуть хіба що учні ПТУ.
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