На Волині до Дня українського добровольця відбудеться марш патріотів





Про це інформують на сайті



14 березня у Ковелі відбудуться заходи до Дня українського добровольця:



Об 11.30 – марш патріотів (від парку Тараса Шевченка до пам’ятника борцям за волю України);

Об 11.45 – мітинг, приурочений Дню українського добровольця (біля пам’ятника борцям за волю України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі відзначать День українського добровольця. Зокрема, планують провести марш патріотів.Про це інформують на сайті Ковельської міської ради 14 березня у Ковелі відбудуться заходи до Дня українського добровольця:Об 11.30 – марш патріотів (від парку Тараса Шевченка до пам’ятника борцям за волю України);Об 11.45 – мітинг, приурочений Дню українського добровольця (біля пам’ятника борцям за волю України).

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