На Волині до Дня українського добровольця відбудеться марш патріотів
Сьогодні, 20:15
У Ковелі відзначать День українського добровольця. Зокрема, планують провести марш патріотів.
Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.
14 березня у Ковелі відбудуться заходи до Дня українського добровольця:
Об 11.30 – марш патріотів (від парку Тараса Шевченка до пам’ятника борцям за волю України);
Об 11.45 – мітинг, приурочений Дню українського добровольця (біля пам’ятника борцям за волю України).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.
14 березня у Ковелі відбудуться заходи до Дня українського добровольця:
Об 11.30 – марш патріотів (від парку Тараса Шевченка до пам’ятника борцям за волю України);
Об 11.45 – мітинг, приурочений Дню українського добровольця (біля пам’ятника борцям за волю України).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Всіх підряд не братимуть на марш, бо бюджет не резіновий. А задурно топати можуть хіба що учні ПТУ.
Останні новини
Медики ще двох лікарень на Волині вакцинувались від COVID-19
Сьогодні, 20:37
На Волині до Дня українського добровольця відбудеться марш патріотів
Сьогодні, 20:15
У Луцьку хочуть збудувати аеропорт. ВІДЕО
Сьогодні, 19:12