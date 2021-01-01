вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У громаді неподалік Луцька хочуть відкрити цілодобову аптеку

У громаді неподалік Луцька хочуть відкрити цілодобову аптеку
У місті Рожище, підняли питання організації цілодобового режиму роботи аптеки на території громади й обговорили можливі шляхи його вирішення.

Про це інформують на сайті Рожищенської міської ради.

У місті працює дев’ять аптек п’яти фармацевтичних мереж. Ще кілька років тому в лікарні вночі працював аптечний пункт. Для людей це було зручно, адже кожен мав змогу придбати необхідні медикаменти.

«Аптеки – це соціальний напрямок для населення. Бізнесу необхідно звертати на це увагу. Ми спільними зусиллями повинні напрацювати алгоритм дій зі створення комфортних умов для мешканців громади з мінімальними для всіх затратами», – звернувся до присутніх міський голова Вячеслав Поліщук.

Втім представники мереж аптек наголосили на тому, що утримання хоча б однієї аптеки вночі для їхнього бізнесу нерентабельне. Адже виникають додаткові витрати на збільшення штату і на подвійну оплату фармацевту за нічну зміну, а нічний чек не перекриває їх.

Регіональна представниця однієї з фармкомпаній Інна Шергей повідомила, що їхня мережа готова відкрити аптеку, яка працюватиме цілодобово, якщо їм в оренду нададуть приміщення в лікарні. Цю пропозицію підтримали всі члени постійної комісії та доручили директору комунального підприємства «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Віктору Редзію провести зустріч із представником аптеки щодо вирішення питання оренди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рожище, нічна аптека
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді неподалік Луцька хочуть відкрити цілодобову аптеку
Сьогодні, 06:37
«Forbes Україна» оновив список українських мільярдерів: хто його очолив
Сьогодні, 05:15
На Волині водія грейдера спіймали п'яним за кермом
Сьогодні, 04:33
На Одещині діти масово отруїлися у шкільній їдальні
Сьогодні, 03:08
SpaceX почала тестувати супутниковий інтернет Starlink у Німеччині та Новій Зеландії
Сьогодні, 02:25
Схожі новини
На Волині знайшли мертвим учасника АТО На Волині знайшли мертвим учасника АТО
04 березень, 22:39
Волинянин організував підпільний алкоцех у власному будинку. ФОТО Волинянин організував підпільний алкоцех у власному будинку. ФОТО
04 березень, 14:47
«Первинка» чи житло для учасників АТО: що буде із реконструйованим приміщенням у Рожищі «Первинка» чи житло для учасників АТО: що буде із реконструйованим приміщенням у Рожищі
02 березень, 12:07
У місті на Волині встановили нові тарифи на воду У місті на Волині встановили нові тарифи на воду
26 лютий, 20:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У громаді неподалік Луцька хочуть відкрити цілодобову аптеку
Сьогодні, 06:37
 0
«Forbes Україна» оновив список українських мільярдерів: хто його очолив
Сьогодні, 05:15
 0
На Волині водія грейдера спіймали п'яним за кермом
Сьогодні, 04:33
 0
На Одещині діти масово отруїлися у шкільній їдальні
Сьогодні, 03:08
 0
SpaceX почала тестувати супутниковий інтернет Starlink у Німеччині та Новій Зеландії
Сьогодні, 02:25
 0
Медіа
відео
1/8