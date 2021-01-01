У громаді неподалік Луцька хочуть відкрити цілодобову аптеку





Про це інформують на сайті



У місті працює дев’ять аптек п’яти фармацевтичних мереж. Ще кілька років тому в лікарні вночі працював аптечний пункт. Для людей це було зручно, адже кожен мав змогу придбати необхідні медикаменти.



«Аптеки – це соціальний напрямок для населення. Бізнесу необхідно звертати на це увагу. Ми спільними зусиллями повинні напрацювати алгоритм дій зі створення комфортних умов для мешканців громади з мінімальними для всіх затратами», – звернувся до присутніх міський голова Вячеслав Поліщук.



Втім представники мереж аптек наголосили на тому, що утримання хоча б однієї аптеки вночі для їхнього бізнесу нерентабельне. Адже виникають додаткові витрати на збільшення штату і на подвійну оплату фармацевту за нічну зміну, а нічний чек не перекриває їх.



Регіональна представниця однієї з фармкомпаній Інна Шергей повідомила, що їхня мережа готова відкрити аптеку, яка працюватиме цілодобово, якщо їм в оренду нададуть приміщення в лікарні. Цю пропозицію підтримали всі члени постійної комісії та доручили директору комунального підприємства «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Віктору Редзію провести зустріч із представником аптеки щодо вирішення питання оренди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Рожище, підняли питання організації цілодобового режиму роботи аптеки на території громади й обговорили можливі шляхи його вирішення.Про це інформують на сайті Рожищенської міської ради У місті працює дев’ять аптек п’яти фармацевтичних мереж. Ще кілька років тому в лікарні вночі працював аптечний пункт. Для людей це було зручно, адже кожен мав змогу придбати необхідні медикаменти.«Аптеки – це соціальний напрямок для населення. Бізнесу необхідно звертати на це увагу. Ми спільними зусиллями повинні напрацювати алгоритм дій зі створення комфортних умов для мешканців громади з мінімальними для всіх затратами», – звернувся до присутніх міський головаВтім представники мереж аптек наголосили на тому, що утримання хоча б однієї аптеки вночі для їхнього бізнесу нерентабельне. Адже виникають додаткові витрати на збільшення штату і на подвійну оплату фармацевту за нічну зміну, а нічний чек не перекриває їх.Регіональна представниця однієї з фармкомпанійповідомила, що їхня мережа готова відкрити аптеку, яка працюватиме цілодобово, якщо їм в оренду нададуть приміщення в лікарні. Цю пропозицію підтримали всі члени постійної комісії та доручили директору комунального підприємства «Рожищенська багатопрофільна лікарня»провести зустріч із представником аптеки щодо вирішення питання оренди.

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